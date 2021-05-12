Израиль подтягивает войска к сектору Газа

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. В четверг, 13 мая, израильская армия (ЦАХАЛ) подтянула дополнительные войсковые соединения к границе с сектором Газа. Израильские танки открыли огонь по его территории в то время, как оттуда продолжается ракетный обстрел территории Израиля, сообщает агентство AFP.

"Мы готовы и продолжаем подготовку к различным сценариям", - заявил представитель израильской армии Джонатан Корникус, отметив, что не исключает наземной операции в секторе Газа. Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг подписал приказ о мобилизации 9000 резервистов. Только во вторник в действующие вооруженные силы были направлены 5000 резервистов.

Министерство обороны Израиля также сообщило о том, что в четверг три ракеты по территории Израиля были запущены с территории Ливана. Представитель военного командования Ливана заявил, что ракеты могли быть запущены с территорий, на которых располагаются лагеря палестинских беженцев. В настоящее время военные Ливана ищут тех, кто мог запустить ракеты.

Нетаньяху: Операция будет продолжаться

Израиль намерен нанести ощутимый урон движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется", цитирует газета The Times of Israel заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал глава правительства Изариля.

Нетаньяху пообещал также восстановить порядок внутри страны и призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

В Израиле продолжаются столкновения между евреями и арабами

На фоне обстрелов из сектора Газа внутри Израиля продолжается серия столкновений между еврейскими и арабскими гражданами страны. Представители полиции говорят о крупнейшей за десятилетия вспышке насилия внутри страны. Полицейские "буквально предотвращают погромы", заявил представитель полиции Микки Розенфельд.

Ситуация обострилась после того, как власти Израиля проявили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, при которых сотни палестинцев были ранены.

Палестинцы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 ракет, отметила израильская сторона. Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами по сотням целей в секторе. В регион направлен спецпосланник США для посредничества по деэскалации.

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