В Восточном Иерусалиме в результате беспорядков ранены сотни людей

В Восточном Иерусалиме в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками в понедельник, 10 мая, пострадали сотни людей, около пятидесяти были госпитализированы, сообщил палестинский Красный Полумесяц. Палестинские демонстранты забрасывали камнями израильских полицейских близ мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе, израильские силовики применили светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.
Представитель израильской полиции заявил, что полиция не позволит "экстремистам" создать угрозу для общественной безопасности. Столкновения произошли за несколько часов до запланированного на 10 мая марша евреев в память о захвате Израилем Восточного Иерусалима в результате шестидневной войны 1967 года. В этот день в Израиле отмечают День Иерусалима. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.
Храмовая гора
Израильская полиция, опасаясь беспорядков, запретила евреям 10 мая проводить марши с флагами в исторической части Иерусалима и посещать Храмовую гору, которая является для мусульман третьей по значению святыней - здесь расположены мечети "Аль-Акса" и "Купол Скалы". На Храмовой горе ранее стояли и два еврейских храма, последний из которых был разрушен римлянами в 70 году. Стена плача - остаток этого храма - является для евреев главной святыней.
Только в конце минувшей недели в результате столкновений между протестующими палестинцами и израильскими силовиками были ранены сотни людей.
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