 Израильские военные разработали план наземной операции в секторе Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2021

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Мир

Израильские военные разработали план наземной операции в секторе Газа

План вторжения в сектор Газа поступит на утверждение генштаба в течение 13 мая, сообщила Jerusalem Post. К границам Газы уже переброшено несколько израильских бригад.

Ракетные удары Израиля по целям в секторе Газа

Ракетные удары Израиля по целям в секторе Газа

Израильские военные на фоне усиления ударов по исламскому радикальному движению ХАМАС подготовили план наземной операции в секторе Газа. План, разработанный дивизией "Газа" и Южным командованием, поступит на утверждение начальнику генштаба израильской армии Авиву Кохави в течение дня, а затем будет передан на рассмотрение политическому руководству страны, сообщила израильская газета The Jerusalem Post в четверг, 13 мая.

Согласно сообщениям, к границам сектора Газа уже переброшено несколько израильских бригад - десантники, пехота и бронетанковые подразделения. На фоне непрекращающихся ракетных обстрелов с территории Газы все авиарейсы в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве временно перенаправляются в аэропорт Эйлата на Красном море. Эта мера не распространяется на вылеты из тель-авивского аэропорта.

Ракетные обстрелы

Палестинские радикалы, согласно израильским данным, с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 самодельных ракет, некоторые из них перехватить не удалось, и они разорвались на территории жилых кварталов, в результате чего погибли в общей сложности семь человек, в том числе шестилетний ребенок и израильский солдат.

В ответ Израиль нанес самые сокрушительные авиаудары по сектору Газа со времен войны в этом регионе в 2014 году. Бомбардировке подверглись объекты ХАМАС и другой радикальной группировки - "Исламский джихад". В результате, по данным палестинской стороны, погибли в общей сложности 67 человек, в том числе 17 детей, еще почти 400 человек были ранены.

Молитвы на Храмовой горе

Около 100 тысяч палестинцев 13 мая пришли на Храмовую гору в Иерусалиме для утренней молитвы в праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. По сообщению The Jerusalem Post, многие из собравшихся скандировали: "О, Господь, даруй победу Газе", размахивали палестинскими флагами и плакатами. Перед Куполом Скалы - одной из главных святынь ислама - были вывешены портеры лидеров ХАМАС и "Исламского джихада".

Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля выразили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Начались беспорядки, в результате которых пострадали сотни палестинцев.

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    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

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    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

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    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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