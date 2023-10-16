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Израиль опроверг сообщение о временном прекращении огня

Евгений Жуков
16 октября 2023 г.

О трехсторонней договоренности, согласно которой режим прекращения огня на юге сектора Газа должен действовать с 8.00 по местному времени, сообщило агентство Reuters.

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Палестинцы с двойным гражданством ожидают у погранперехода возможности выхода в Египет
Палестинцы с двойным гражданством ожидают у погранперехода возможности выхода в ЕгипетФото: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

Израиль опроверг сообщение о том, что он, а также Египет и США договорились о прекращении огня на юге сектора Газа."Никакого прекращения огня нет", - заявил в понедельник, 16 октября, офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Информацию о договоренности, согласно которой режим прекращения огня на юге сектора Газа начнет действовать с 08.00 по местному времени (09.00 мск), распространило незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на два источника в египетских спецслужбах. По их словам, одновременно должен был открыться пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом.

Израильская армия не предоставляла по этому поводу никаких комментариев, а в посольстве США в Израиле на запрос Reuters заявили, что ситуация в Рафахе "нестабильная и непредсказуемая, и неизвестно, будет ли разрешен проезд путешественников через КПП и как долго". По словам представителей посольства, граждане, которые чувствуют себя в достаточной безопасности, могут направляться к пограничному переходу.

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