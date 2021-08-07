 Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск шаров с горючей смесью | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2021

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Мир

Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск шаров с горючей смесью

По данным Армии обороны Израиля, целями ударов по объектам ХАМАС стали оружейный завод, полигон для запуска ракет и туннели в Газе.

Дым над городом Хан-Юнис в секторе Газа

После авиаудара в секторе Газа, 23 августа 2021 года

Израиль нанес несколько авиаударов по объектам радикального исламского движения ХАМАС, реагируя на атаку с использованием воздушных шаров с зажигательной смесью, которые были запущены с территории сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 24 августа, указала, что были поражены оружейный завод, полигон для запуска ракет и туннели в Газе. В свою очередь, агентство AFP со ссылкой на службы безопасности на палестинской территории сообщило, что целями израильских ракет стали, в первую очередь, города Газа, Хан-Юнис и Джебалия.

Отмечается, что человеческих жертв в результате этих ракетных ударов не было. По данным израильских военных, ХАМАС запускал шары с горючей смесью в сторону Израиля на протяжении всего лета. Эти атаки неоднократно становились причиной пожаров на территории страны.

В конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад", положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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Израиль нанес авиаудары по базе ХАМАС после атак из сектора Газа

В Армии обороны Израиля заявили, что воздушные удары по объекту ХАМАС нанесены в ответ на запуск в направлении израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью.  

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