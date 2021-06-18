Израиль нанес авиаудары по базе ХАМАС после атак из сектора Газа

Израиль нанес авиаудары по военной базе признанного в ЕС террористическим движения ХАМАС в ответ на запуск в направлении израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, база, содержащая "инфраструктуру и средства, используемые для террористической деятельности", располагалась в секторе Газа недалеко от гражданских объектов, включая школу. "Мы продолжим реагировать на любые попытки террора из Газы", - резюмировали в ЦАХАЛ.

ХАМАС неоднократно запускал из Газы связки воздушных шаров

В июне ХАМАС несколько раз запускал с территории сектора Газа в сторону Израиля связки воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывчаткой и зажигательной смесью. Так, в середине июня запуск шаров вызвал не менее 20 возгораний возле границы с сектором, сообщили израильские пожарные.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Режим прекращения огня между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад" вступил в силу в ночь на 21 мая, положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

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