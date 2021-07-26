 Израиль ответил авиаударом на новые атаки из сектора Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2021

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Мир

Израиль ответил авиаударом на новые атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля объяснила удары по военным объектам ХАМАС и площадке для пуска ракет реакцией на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа.

Дым после авиаудара Израиля в секторе Газа

После авиаудара в секторе Газа (фото из архива)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 7 августа, нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после очередного запуска воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа. Целями авиации ЦАХАЛ стали комплекс военных построек и площадка для запуска ракет. Ее расположение среди гражданских объектов показывает, как именно радикалы ставят под угрозу жизни мирных палестинцев, подчеркнула израильская сторона.

Сообщения о пострадавших и погибших с обеих сторон на момент публикации отсутствовали.

Несколькими часами ранее Израиль нанес воздушные удары по площадкам для запуска ракет в Ливане. Так израильские вооруженные силы отреагировали на масштабный обстрел своей территории со стороны радикального шиитского движения "Хезболлах". Большинство выпущенных по Израилю ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол", указали в ЦАХАЛ.

ХАМАС неоднократно обстреливал Израиль из Газы

В последние недели ХАМАС неоднократно запускал с территории сектора Газа в сторону Израиля связки воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывчаткой и зажигательной смесью. Эти инциденты не раз приводили к возгораниям возле границы с сектором.

В конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад". Он положил конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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