Израиль обнародовал список заключенных для возможного выхода

В списке Израиля 300 заключенных, которых могут выпустить из израильских тюрем в обмен на освобождение заложников ХАМАС. По данным СМИ, 287 из них - мужчины в возрасте до 18 лет, 13 - взрослые женщины.

Министерство юстиции Израиля в среду, 22 ноября, обнародовало список палестинских заключенных, которых могут выпустить из израильских тюрем в рамках заключенного с террористической организацией ХАМАС соглашения по освобождению заложников.

По данным онлайн-издания Times of Israel , в списке - 300 заключенных. 287 из них - молодых мужчины в возрасте до 18 лет. Большинство из них, пишет издание, были заключены в тюрьму из-за беспорядков и бросания камней на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. 13 заключенных из списка - взрослые женщины, большая часть которых получила приговоры за ножевые нападения.

Как указывает газета Times of Israel, по решению правительства Израиля, все 300 человек из списка смогут покинуть израильские тюрьмы только при условии, что 100 заложников ХАМАС - граждане или жители Израиля - будут выпущены живыми из сектора Газа и смогут вернуться в Израиль.

Ранее боевики ХАМАС опубликовали заявление, в котором приветствовали "гуманитарное перемирие". Соглашение, заключенное при посредничестве Катара, предусматривает освобождение из израильских тюрем 150 палестинцев и доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, говорилось в этом документе.

Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников

Согласно договоренности между Израилем и ХАМАС, о которой было объявлено в ночь на 22 ноября, режим прекращения огня в секторе Газа будет установлен для начала на четыре дня. За это время боевики ХАМАС должны будут выпустить на свободу 50 из около 240 заложников, захваченных ими во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. По данным СМИ, речь идет о 30 детях и 20 женщинах. "Освобождение еще десяти заложников каждый раз будет иметь следствием продление режима прекращения огня еще на один день", - говорится в заявлении правительства Израиля.

В то же время представители кабинета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пообещали на пресс-конференции продолжить борьбу с террористической организацией ХАМАС, чтобы ликвидировать угрозу для Израиля со стороны сектора Газа в будущем.

Реакция Германии и ЕС на соглашение Израиля и ХАМАС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приветствовала соглашение между Израилем и террористической организацией ХАМАС о четырехдневном прекращении огня и обмене заключенными.

"Объявленное освобождение первой крупной группы заложников является прорывом - даже если ничто в мире не сможет отменить перенесенные ими страдания", - написала Бербок в соцсети X. "Гуманитарная пауза должна быть использована для доставки жизненно важной помощи жителям сектора Газа", - добавила глава МИД ФРГ.

Аналогичное мнение высказала и председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Еврокомиссия сделает все возможное, чтобы использовать эту паузу в войне для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, заверила она.

Глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас также приветствовал соглашение об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 14 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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