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ХАМАС анонсировал соглашение с Израилем о прекращении огня

Александра Иванова
21 ноября 2023 г.

"Мы находимся на пороге заключения с Израилем соглашения о прекращении огня", - заявил один из лидеров политического крыла ХАМАС Исмаил Хания. "ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам", - добавил он.

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Израильские солдаты в секторе Газа
Израильские солдаты в секторе ГазаФото: Israel Defense Forces/Handout/REUTERS

Террористическая организация ХАМАС объявила, что она близка к заключению с Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа. "Мы находимся на пороге заключения с Израилем соглашения о прекращении огня ", - говорится в заявлении лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании, обнародованном в Telegram во вторник, 21 ноября.

"ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам", - добавил Хания, не приводя подробностей. Израильская сторона на момент публикации не предоставила официального подтверждения этой информации.

Между тем агентство AFP пишет, что ананимные источники в ХАМАС и террористической группировке "Исламский джихад", которая также причастна к нападению на Израиль 7 октября, подтвердили его корреспондентам, что боевики согласились на условия соглашения о прекращении огня.

Условия соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Предварительное соглашение предусматривает пятидневное прекращение огня, включающее приостановку боевых действий на земле и ограничение израильских авиаударов по южной части сектора Газа. Взамен должны быть освобождены от 50 до 100 заложников, удерживаемых ХАМАС, включая израильских граждан и представителей других национальностей, но не военнослужащих. Кроме того, из израильских тюрем будут освобождены 300 палестинцев, включая женщин и детей, пишет агентство.

Ранее, 18 ноября, американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США заключили соглашение о прекращении огня минимум на пять дней при условии освобождения боевиками нескольких десятков заложников, удерживаемых ими в секторе Газа.

В ночь на 19 ноября, однако, Белый дом опроверг эти сведения, заявив, что США работают над тем, чтобы договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута, однако пока "сделки нет".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газапогибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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