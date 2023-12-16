Израиль и Катар намерены обсудить вопрос заложников в Газе

Глава израильского "Моссада" встретится с катарскими чиновниками в Осло для возобновления обсуждений об освобождении заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в субботу, 16 декабря, встретится в столице Норвегии с Давидом Барнеа, директором израильской разведки "Моссад", сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. Уточняется также, что Барнеа, вероятно, намерен провести встречу и с египетскими официальными лицами. Как указывает газета, это означает попытку возобновить переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа боевиками радикального исламистского движения ХАМАС, в обмен на прекращение огня и освобождение палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

В сообщении WSJ говорится, что запланированные переговоры состоятся через день после того, как израильские военные заявили, что по ошибке убили трех заложников во время боев в Газе. Этот инцидент усилил давление на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием предпринять новые шаги для освобождения оставшихся заложников. По словам собеседников издания, возобновлению переговоров о новой сделке по освобождению заложников мешают серьезные препятствия, включая разногласия по поводу возможных условий с ХАМАС.

Встреча в Осло станет первой между высокопоставленными израильскими и катарскими чиновниками с тех пор, как две недели назад закончилось недельное перемирие, заключенное при посредничестве Катара и Египта. Тогда ХАМАС не передал последнюю группу женщин-заложниц и двух маленьких детей, которые по-прежнему остаются в плену.

В руках ХАМАС остаются более сотни заложников

По данным Израиля, из около 250 заложников, похищенных во время нападения на Израиль боевиками ХАМАС 7 октября, 129 все еще находятся в руках этой группировки и ее союзников в секторе Газа. 110 заложников уже освобождены, а израильская армия также вернула в страну тела одиннадцати похищенных. Среди них - останки трех человек, которые были "случайно" убиты израильскими солдатами на севере сектора Газа 15 декабря.

Согласно информации агентства AFP, большинство оставшихся заложников - гражданские лица, в основном мужчины. Однако ХАМАС также удерживает 16 женщин и несколько солдат Армии обороны Израиля. Кроме того, некоторые из 129 похищенных, которых Израиль официально считает заложниками, вероятно, уже мертвы, добавляет агентство.

Согласно исследованию AFP, около 110 из оставшихся в секторе Газа заложников, предположительно, еще живы. Среди выживших - 100 граждан Израиля или людей с двойным гражданством. Остальные - иностранцы: восемь таиландцев, один непалец и одна франко-мексиканка.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев.

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