Издатель The Village Беларусь Александр Василевич освобожден в зале суда

Белорусский предприниматель, соучредитель kyky.org и The Village Беларусь Александр Василевич, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК РБ) и приговоренный к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, освобожден в пятницу, 4 февраля, в зале суда Советского района Минска в связи с истечением срока привлечения к ответственности, сообщает The Village Беларусь со ссылкой на решение суда.

В СМИ высказываются предположения, что Василевичу засчитали срок пребывания в СИЗО, где он находился с августа 2020 года: один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии.

Что произошло с Александром Василевичем

Александра Василевича, являющегося соучредителем рекламного агентства, нескольких интернет-изданий, галереи современного искусства и других проектов, задержали 30 июля 2020 года. В тот день он пришёл в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения белорусскому общественному и политическому деятелю Виктору Бабарико, приговоренному к 14 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток организованной группой в особо крупном размере. Тогда Василевича обвинили в участии в несанкционированном митинге и наказали административным арестом на 14 суток.

27 августа 2020 года предпринимателя задержали вновь. Дома у Василевича, а также в офисе агентства Vondel/Hepta, которым он владеет, были проведены обыски.

28 августа стало известно, что для него избрали меру пресечения - заключение под стражу. Спустя еще несколько дней счет компании "Минт-Медиа", которая издает KYKY и The Village Беларусь, был арестован по решению Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

4 сентября Василевичу предъявили обвинение по уголовному делу. Мера пресечения осталась та же — его оставили в СИЗО. Адвокат предпринимателя подала ходатайство об изменении меры пресечения.

9 сентября правозащитники признали Василевича политическим заключенным.

25 ноября Василевичу на месяц продлили срок нахождения под стражей.

До суда, состоявшегося 4 февраля 2022 года, Александр Василевич провел в СИЗО больше 17 месяцев. Сам процесс, в соответствии с ходатайством прокурора, сделали закрытым.

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