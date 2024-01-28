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Итальянец Синнер впервые победил на турнире Australian Open

Павел Мыльников
28 января 2024 г.

Янник Синнер выиграл первый турнир "Большого шлема" в карьере. Итальянский теннисист в финале Открытого чемпионата Австралии обыграл россиянина Даниила Медведева.

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Янник Синнер после победы над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису
Янник Синнер с кубкомФото: Asanka Brendon Ratnayake/AP/picture alliance

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии - Australian Open - в мужском одиночном разряде. Во время матча в Мельбурне в воскресенье, 28 января, итальянец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча окончилась со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Синнер впервые на своем профессиональном пути дошел до финала на турнирах "Большого шлема". Медведев трижды выходил в финал Australian Open, однако уступал соперникам - сербу Новаку Джоковичу в 2021-м и испанцу Рафаэлю Надалю годом позднее. При этом в 2021-м россиянин превзошел Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису, одержав свою первую в карьере победу на турнирах "Большого шлема".

Первая победа итальянцев почти за полвека

Турнир "Большого шлема" покорился итальянцу впервые за 48 лет. В 1976 году Адриано Панатта победил в Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде.

В 2023 году победителем в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису стал серб Новак Джокович, обыгравший грека Стефаноса Циципаса. Накануне титул чемпионки Australian Open защитила белорусская теннисистка Арина Соболенко, в финале одержавшая верх над китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Финальные матчи Australian Open проходили на арене Рода Лейвера в Мельбурне. Общий призовой фонд чемпионата составил в 2024 году более 86 млн австралийских долларов (52 млн евро).

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