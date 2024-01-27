Белоруска Соболенко защитила титул на Australian Open

Арина Соболенко победила в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, одержав верх над китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд завоевала кубок Открытого чемпионата Австралии - Australian Open - в женском одиночном разряде. В ходе игры в Мельбурне в субботу, 27 января, Соболенко одержала верх над китаянкой Чжэн Циньвэнь, впервые вышедшей в финал турнира.

Белорусская спортсменка не проиграла ни одного сета на семи матчах. Финальная встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Чемпионка под нейтральным флагом

Соболенко, выступавшая на чемпионате под нейтральным флагом, стала первой после своей соотечественницы Виктории Азаренко теннисисткой, завоевавшей на Australian Open два титула подряд. Азаренко выигрывала турнир в 2012 и 2013 годах.

Финал Australian Open в женском одиночном разряде проходил на арене Рода Лейвера в Мельбурне. Общий призовой фонд чемпионата составил в 2024 году более 86 млн австралийских долларов (52 млн евро).

Годом ранее белоруска обыграла уроженку России Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан. Та победа принесла Соболенко дебютный кубок на турнирах "Большого шлема".

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