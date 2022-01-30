Теннисист Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Игра, которая прошла в Мельбурне в воскресенье, 30 января, завершилась со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 5 часов 24 минуты.

Эта победа сделала 35-летнего Надаля рекордсменом по числу наград на турнирах "Большого шлема" - он выиграл 21-й трофей. Спортсмен обошел по этому показателю серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, на счету которых по 20 побед. Кроме того, Надаль стал четвертым теннисистом в истории, сумевшим минимум по два раза победить на всех четырех турнирах "Большого шлема". В Мельбурне до этого он выигрывал лишь в 2009 году.

"Без сомнений, это был один из самых эмоциональных матчей в моей теннисной карьере", - сказал Надаль после игры, признавшись, что еще полтора месяца назад не знал, сможет ли вернуться на корт после длительного перерыва из-за травмы. "Огромная поддержка, которую я получил за последние три недели, останется в моем сердце на всю оставшуюся жизнь", - подчеркнул он.

Федерер и Джокович поздравили Надаля с 21-й наградой "Большого шлема"

Швейцарский теннисист Федерер и серб Джокович поздравили Рафаэля Надаля с победой в финале Australian Open.

"Какой матч! От всего сердца поздравляю моего друга и прекрасного соперника Рафаэля Надаля с тем, что он первым выиграл двадцать один турнир "Большого шлема" в мужском одиночном разряде", - написал Федерер в Instagram.

Джокович в Twitter похвалил "удивительное достижение" Надаля, отметив, что его "всегда впечатлял боевой дух" испанца.

Оба они не смогли принять участия в турнире. Федерер восстанавливается после операции на колене, а Джокович был депортирован из Австралии из-за отсутствия прививок от коронавируса.

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