История дирижаблей в фотографиях. От "Цеппелина" до "Гинденбурга"

85 лет назад, 4 марта 1936 года, в Германии совершил свой первый полет дирижабль LZ 129 "Гинденбург" - тот самый, который в 1937 году сгорит в Нью-Йорке.
Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.
Всего будет построено шесть таких широкофюзеляжных транспортных самолетов.
Любители фотографировать самолеты в Дюссельдорфе с нетерпением ждали этого события.
Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к их выпуску никакого отношения он не имел…
Представьте рядом современный аэробус А380 и гофрированную старушку гражданской авиации - "Тетушку Ю". Найти отличия сможет каждый. Мы же займемся сходствами.
Он заложил основы мировой гражданской авиации. Сразу после захвата власти нацисты отобрали у него патенты и заводы.
Однопартиец Эйнштейна, собиравший самолеты в Филях, он заложил основы гражданской авиации. Сразу после захвата власти нацисты отобрали у него патенты и заводы.
Этот легендарный самолет, построенный в 1936 году, до сих пор бороздит небо, выполняя по шестьсот рейсов в год.
Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю".
В его коллекции насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. Среди них в Шпайере можно увидеть - "Буран", капсулу "Союза ТМ-19", "Антей" и Ан-2, а также самолет Хонеккера.