История дирижаблей в фотографиях. От "Цеппелина" до "Гинденбурга"

История дирижаблей

Пассажирские рейсы

Дирижабли LZ 2 (1905) и LZ 3 (1906) чуть было не стали последними. Во время аварийных посадок оба получили повреждения. Проект оказался под угрозой, но после крушения LZ 4 случилось чудо. Цеппелину стали поступать пожертвования на дальнейшие разработки. В 1909 году его воздушные корабли уже перевозили пассажиров. Этот снимок дирижабля LZ 11 был сделан в 1912 году на немецком острове Зюльт.