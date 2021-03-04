 История дирижаблей в фотографиях. От ″Цеппелина″ до ″Гинденбурга″ | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.03.2021

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По Германии

История дирижаблей в фотографиях. От "Цеппелина" до "Гинденбурга"

85 лет назад, 4 марта 1936 года, в Германии совершил свой первый полет дирижабль LZ 129 "Гинденбург" - тот самый, который в 1937 году сгорит в Нью-Йорке.

  • Дирижабль Гинденбург

    История дирижаблей

    Фридрихсхафен - родина ''летающих сигар''

    На этой почтовой открытке изображен дирижабль "Гинденбург" около ангара во Фридрихсхафене - родине немецких "летающих сигар". Свой первый полет он совершил 85 лет назад - 4 марта 1936 года. Трагическая катастрофа, случившаяся с "Гинденбургом" в Нью-Йорке в 1937 году, приведет к окончанию этой главы в истории воздухоплавания, начавшейся на Боденском озере на рубеже XIX и XX веков.

  • Граф Фердинанд фон Цеппелин

    История дирижаблей

    Граф Фердинанд фон Цеппелин

    Решающую роль в появлении дирижаблей над Европой и другими континентами сыграл граф Фердинанд фон Цеппелин. Именно он еще в конце XIX века запатентовал идею строительства управляемого воздушного корабля, состоящего из нескольких последовательно соединенных частей, своего рода летающего состава - небесного поезда. Эта идея никогда не была реализована, но она стала важным импульсом.

  • LZ 1

    История дирижаблей

    Премьера

    Испытания прототипа "Zeppelin" LZ 1 состоялись 2 июля 1900 года на Боденском озере, однако не вызвали интереса инвесторов. Посмотреть на это чудо техники тогда собралось около 12 тысяч зрителей. Длина первого дирижабля составляла 128 метров, а общий вес конструкции достигал 13 тонн. Он поднялся в воздух в восемь часов вечера. Первый полет продолжался меньше двадцати минут.

  • Зюльт

    История дирижаблей

    Пассажирские рейсы

    Дирижабли LZ 2 (1905) и LZ 3 (1906) чуть было не стали последними. Во время аварийных посадок оба получили повреждения. Проект оказался под угрозой, но после крушения LZ 4 случилось чудо. Цеппелину стали поступать пожертвования на дальнейшие разработки. В 1909 году его воздушные корабли уже перевозили пассажиров. Этот снимок дирижабля LZ 11 был сделан в 1912 году на немецком острове Зюльт.

  • Воздушный корабль Norge

    История дирижаблей

    Арктическая экспедиция

    В 1920-е годы дело, начатое графом Цеппелином (1838-1917), находит все больше последователей. Дирижабли продолжали покорять мир. В 1926 году воздушный корабль "Norge" впервые достиг Северного полюса. На его борту находились норвежский путешественник Руаль Амундсен и конструктор этого дирижабля, итальянец Умберто Нобиле. Первого принято называть легендарным, второго - гениальным.

  • Хуго Эккенер

    История дирижаблей

    ''Воздушные сигары''

    Одним из ближайших сотрудников графа Цеппелина был Хуго Эккенер (Hugo Eckener). Свое сотрудничество они начали в 1905 году. Эккенер был убежден, что дирижабли ожидает большое коммерческое будущее. Он верил в то, что "воздушные сигары", как их называли, будут выполнять рейсы над всеми морями и по всему миру.

  • Машинные гондолы для LZ127

    История дирижаблей

    132 километра в час

    Во время Первой мировой войны воздушные корабли использовались для атак на позиции противника и в разведывательных целях. После войны на верфях вновь приступили к производству пассажирских кабин для гражданских дирижаблей. LZ 120 "Боденское озеро" ("Bodensee") принадлежал к самым быстрым из них: он развивал скорость до 132 км/ч. В 1919 году он выполнял рейсы между Фридрихсхафеном и Берлином.

  • LZ 126 над Нью-Йорком

    История дирижаблей

    Над Атлантикой

    В начале 20-х годов прошлого века свои дирижабли начали разрабатывать в США, но испытательные полеты заканчивались неудачами. Хуго Эккенер увидел в этом шанс. В октябре 1924 года он совершил перелет через океан в Нью-Йорк. LZ 126 потребовалось для этого немногим более 80 часов. Немецкий воздушный корабль произвел в Америке настоящий фурор, а среди его поклонников оказался даже президент США.

  • Боденское озеро, 1928 год

    История дирижаблей

    ''Граф Цеппелин''

    Следующим в серии дирижаблей стал легендарный LZ 127 "Граф Цеппелин". Он совершил 590 рейсов, перевез 34 тысячи пассажиров и даже побывал в Арктике. В свой первый трансатлантический полет в Нью-Йорк LZ 127 отправился в октябре 1928 года. На борту среди пассажиров находились многочисленные корреспонденты, передававшие репортажи для американских и других СМИ.

  • Салон Графа Цеппелина

    История дирижаблей

    Кругосветное путешествие

    7 августа 1929 года LZ 127 отправился в первое и единственное в истории дирижаблестроения кругосветное путешествие такого воздушного судна. Фердинанд фон Цеппелин, именем которого он был назван, до этого момента не дожил. Он скончался в 1917 году.

  • LZ 127 над Фридрихсхафеном

    История дирижаблей

    Из Нью-Йорка в Нью-Йорк

    Отправной точкой кругосветного путешествия стал Лейкхёрст под Нью-Йорком. Далее "Граф Цеппелин" проследовал в немецкий город Фридрихсхафен на Боденском озере, то есть на родину первых дирижаблей, где была сделана эта фотография. Затем он посетил Берлин, Токио и через Лос-Анджелес вернулся в Лейкхёрст.

  • LZ 129 ''Гинденбург''

    История дирижаблей

    Трансатлантическое сообщение

    В 1930 году было налажено регулярное трансатлантическое сообщение. Пришедшие через несколько лет к власти национал-социалисты рассматривали дирижабли в качестве носителей своей пропаганды. На них появилась свастика.

  • Один из салонов Гинденбурга

    История дирижаблей

    LZ 129 ''Гинденбург''

    4 марта 1936 года был введен в эксплуатацию LZ 129 ''Гинденбург'' ("Hindenburg"), названный именем рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга, назначившего Гитлера рейхсканцлером. Эта фотография сделана в одном из салонов дирижабля.

  • Ангар для Гинденбурга в Лейкхёрсте

    История дирижаблей

    Гигант неба

    Дирижабль ''Гинденбург'' был и остается самым большим в истории воздушным кораблем. По размерам он в четыре раза превышал современный американский Boeing 747. Так выглядел ангар для "Гинденбурга" в американском Лейкхёрсте.

  • Гинденбург около Линдау

    История дирижаблей

    Над Боденским озером

    Два этажа, 72 пассажира, ресторан, салоны... На борту даже имелся рояль с корпусом из алюминия. Эта фотография была сделана на Боденском озере около Линдау.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Катастрофа

    "Гинденбург" должен был совершать воздушные круизы между Германией и США, а также в Рио-де-Жанейро, но трагедия 6 мая 1937 года поставила точку и на этих планах, и на развитии дирижаблестроения. В этот день при посадке в Лейкхёрсте под Нью-Йорком на борту произошел взрыв. Вспыхнул пожар.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Крушение

    Все произошло очень быстро. Гигантский воздушный лайнер обрушился на землю. Заполненные легко воспламеняющимся водородом емкости "Гинденбурга" взрывались одна за другой. Дирижабль был рассчитан на использование безопасного гелия, но поставки этого газа из США в нацистскую Германию были прекращены.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Выжившие

    Всего через несколько минут от корабля остался лишь каркас. Кажется чудом, но почти две трети из 92 человек, находившихся на борту, смогли спастись из этого огненного ада.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    После катастрофы

    Расследование причин катастрофы не привело к однозначному ответу. Версии есть самые разные: от грозы у места посадки до взрыва бомбы. Последний вариант использовался для написания киносценариев про эту катастрофу, после которой от использования дирижаблей для перевозки пассажиров было решено отказаться.

  • Zeppelin NT над Рейном

    История дирижаблей

    Современность

    В 1990-х немецкая компанией Zeppelin Luftschifftechnik GmbH во Фридрихсхафене приступила к производству и эксплуатации таких вот современных дирижаблей Zeppelin NT. Всего выпущено уже шесть этих моделей. Они используются в туристических и других целях - например, для наблюдения за дорожным движением или исследования чистоты воздуха.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дирижабль Гинденбург

    История дирижаблей

    Фридрихсхафен - родина ''летающих сигар''

    На этой почтовой открытке изображен дирижабль "Гинденбург" около ангара во Фридрихсхафене - родине немецких "летающих сигар". Свой первый полет он совершил 85 лет назад - 4 марта 1936 года. Трагическая катастрофа, случившаяся с "Гинденбургом" в Нью-Йорке в 1937 году, приведет к окончанию этой главы в истории воздухоплавания, начавшейся на Боденском озере на рубеже XIX и XX веков.

  • Граф Фердинанд фон Цеппелин

    История дирижаблей

    Граф Фердинанд фон Цеппелин

    Решающую роль в появлении дирижаблей над Европой и другими континентами сыграл граф Фердинанд фон Цеппелин. Именно он еще в конце XIX века запатентовал идею строительства управляемого воздушного корабля, состоящего из нескольких последовательно соединенных частей, своего рода летающего состава - небесного поезда. Эта идея никогда не была реализована, но она стала важным импульсом.

  • LZ 1

    История дирижаблей

    Премьера

    Испытания прототипа "Zeppelin" LZ 1 состоялись 2 июля 1900 года на Боденском озере, однако не вызвали интереса инвесторов. Посмотреть на это чудо техники тогда собралось около 12 тысяч зрителей. Длина первого дирижабля составляла 128 метров, а общий вес конструкции достигал 13 тонн. Он поднялся в воздух в восемь часов вечера. Первый полет продолжался меньше двадцати минут.

  • Зюльт

    История дирижаблей

    Пассажирские рейсы

    Дирижабли LZ 2 (1905) и LZ 3 (1906) чуть было не стали последними. Во время аварийных посадок оба получили повреждения. Проект оказался под угрозой, но после крушения LZ 4 случилось чудо. Цеппелину стали поступать пожертвования на дальнейшие разработки. В 1909 году его воздушные корабли уже перевозили пассажиров. Этот снимок дирижабля LZ 11 был сделан в 1912 году на немецком острове Зюльт.

  • Воздушный корабль Norge

    История дирижаблей

    Арктическая экспедиция

    В 1920-е годы дело, начатое графом Цеппелином (1838-1917), находит все больше последователей. Дирижабли продолжали покорять мир. В 1926 году воздушный корабль "Norge" впервые достиг Северного полюса. На его борту находились норвежский путешественник Руаль Амундсен и конструктор этого дирижабля, итальянец Умберто Нобиле. Первого принято называть легендарным, второго - гениальным.

  • Хуго Эккенер

    История дирижаблей

    ''Воздушные сигары''

    Одним из ближайших сотрудников графа Цеппелина был Хуго Эккенер (Hugo Eckener). Свое сотрудничество они начали в 1905 году. Эккенер был убежден, что дирижабли ожидает большое коммерческое будущее. Он верил в то, что "воздушные сигары", как их называли, будут выполнять рейсы над всеми морями и по всему миру.

  • Машинные гондолы для LZ127

    История дирижаблей

    132 километра в час

    Во время Первой мировой войны воздушные корабли использовались для атак на позиции противника и в разведывательных целях. После войны на верфях вновь приступили к производству пассажирских кабин для гражданских дирижаблей. LZ 120 "Боденское озеро" ("Bodensee") принадлежал к самым быстрым из них: он развивал скорость до 132 км/ч. В 1919 году он выполнял рейсы между Фридрихсхафеном и Берлином.

  • LZ 126 над Нью-Йорком

    История дирижаблей

    Над Атлантикой

    В начале 20-х годов прошлого века свои дирижабли начали разрабатывать в США, но испытательные полеты заканчивались неудачами. Хуго Эккенер увидел в этом шанс. В октябре 1924 года он совершил перелет через океан в Нью-Йорк. LZ 126 потребовалось для этого немногим более 80 часов. Немецкий воздушный корабль произвел в Америке настоящий фурор, а среди его поклонников оказался даже президент США.

  • Боденское озеро, 1928 год

    История дирижаблей

    ''Граф Цеппелин''

    Следующим в серии дирижаблей стал легендарный LZ 127 "Граф Цеппелин". Он совершил 590 рейсов, перевез 34 тысячи пассажиров и даже побывал в Арктике. В свой первый трансатлантический полет в Нью-Йорк LZ 127 отправился в октябре 1928 года. На борту среди пассажиров находились многочисленные корреспонденты, передававшие репортажи для американских и других СМИ.

  • Салон Графа Цеппелина

    История дирижаблей

    Кругосветное путешествие

    7 августа 1929 года LZ 127 отправился в первое и единственное в истории дирижаблестроения кругосветное путешествие такого воздушного судна. Фердинанд фон Цеппелин, именем которого он был назван, до этого момента не дожил. Он скончался в 1917 году.

  • LZ 127 над Фридрихсхафеном

    История дирижаблей

    Из Нью-Йорка в Нью-Йорк

    Отправной точкой кругосветного путешествия стал Лейкхёрст под Нью-Йорком. Далее "Граф Цеппелин" проследовал в немецкий город Фридрихсхафен на Боденском озере, то есть на родину первых дирижаблей, где была сделана эта фотография. Затем он посетил Берлин, Токио и через Лос-Анджелес вернулся в Лейкхёрст.

  • LZ 129 ''Гинденбург''

    История дирижаблей

    Трансатлантическое сообщение

    В 1930 году было налажено регулярное трансатлантическое сообщение. Пришедшие через несколько лет к власти национал-социалисты рассматривали дирижабли в качестве носителей своей пропаганды. На них появилась свастика.

  • Один из салонов Гинденбурга

    История дирижаблей

    LZ 129 ''Гинденбург''

    4 марта 1936 года был введен в эксплуатацию LZ 129 ''Гинденбург'' ("Hindenburg"), названный именем рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга, назначившего Гитлера рейхсканцлером. Эта фотография сделана в одном из салонов дирижабля.

  • Ангар для Гинденбурга в Лейкхёрсте

    История дирижаблей

    Гигант неба

    Дирижабль ''Гинденбург'' был и остается самым большим в истории воздушным кораблем. По размерам он в четыре раза превышал современный американский Boeing 747. Так выглядел ангар для "Гинденбурга" в американском Лейкхёрсте.

  • Гинденбург около Линдау

    История дирижаблей

    Над Боденским озером

    Два этажа, 72 пассажира, ресторан, салоны... На борту даже имелся рояль с корпусом из алюминия. Эта фотография была сделана на Боденском озере около Линдау.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Катастрофа

    "Гинденбург" должен был совершать воздушные круизы между Германией и США, а также в Рио-де-Жанейро, но трагедия 6 мая 1937 года поставила точку и на этих планах, и на развитии дирижаблестроения. В этот день при посадке в Лейкхёрсте под Нью-Йорком на борту произошел взрыв. Вспыхнул пожар.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Крушение

    Все произошло очень быстро. Гигантский воздушный лайнер обрушился на землю. Заполненные легко воспламеняющимся водородом емкости "Гинденбурга" взрывались одна за другой. Дирижабль был рассчитан на использование безопасного гелия, но поставки этого газа из США в нацистскую Германию были прекращены.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Выжившие

    Всего через несколько минут от корабля остался лишь каркас. Кажется чудом, но почти две трети из 92 человек, находившихся на борту, смогли спастись из этого огненного ада.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    После катастрофы

    Расследование причин катастрофы не привело к однозначному ответу. Версии есть самые разные: от грозы у места посадки до взрыва бомбы. Последний вариант использовался для написания киносценариев про эту катастрофу, после которой от использования дирижаблей для перевозки пассажиров было решено отказаться.

  • Zeppelin NT над Рейном

    История дирижаблей

    Современность

    В 1990-х немецкая компанией Zeppelin Luftschifftechnik GmbH во Фридрихсхафене приступила к производству и эксплуатации таких вот современных дирижаблей Zeppelin NT. Всего выпущено уже шесть этих моделей. Они используются в туристических и других целях - например, для наблюдения за дорожным движением или исследования чистоты воздуха.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
• В Германии вспоминают строителя дирижаблей - графа Цеппелина
• Цеппелин над Иерусалимом: Палестина 1930-х годов во вновь найденном фильме
• Изобрести самолет просто, или 10 цитат о полетах и авиации

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История дирижаблей  

Ссылки в интернете

www.zeppelin-museum.de

Музей дирижаблей во Фридрихсхафене

Аудио- и видеофайлы по теме

Крылатые олдтаймеры  

В Британии впервые взлетел гигантский дирижабль  

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