Исследование: В России выросло число коммунальных аварий

За два месяца зимы 2023-2024 в РФ произошло минимум 557 аварий на объектах ЖКХ более чем в 50 регионах, пишет "Новая газета Европа". В правительстве оценили износ сетей водоснабжения в 43,4 процента.

С декабря 2023 года по январь 2024-го в России произошло как минимум 557 коммунальных аварий. Такую статистику издание "Новая газета Европа" приводит в понедельник, 12 февраля, проанализировав медиапоток. За этот же период перебои в работе систем жилищно-коммунального хозяйства коснулись трех миллионов жителей страны, подсчитали журналисты.

Аварии на объектах ЖКХ произошли в 58 регионах, а больше всего крупных поломок - 42 - случилось в Свердловской области. В Московской области зафиксирована 31 авария, в Москве - 11, в Ленинградской области - 9, а в Санкт-Петербурге - 18. В прошедшем январе режим чрезвычайной ситуации из-за коммунальных аварий вводили в Новосибирске и части подмосковного Подольска.

В 2023 году число жертв коммунальных аварий выросло почти в 2,5 раза - с 56 до 139 человек, указывают журналисты. Более 100 человек пострадали из-за прорыва труб, еще 36 - из-за взрыва бытового газа. В нынешнем году уже 43 человека обварились в кипятке из-за прорыва труб, отметило издание.

Оценки износа сетей - от 30 до 70 процентов

В октябре 2022 года 30 процентов сетей теплоснабжения и 43,4 процента сетей водоснабжения страны нуждались в замене, следует из оценки правительства России . Минстрой РФ в марте 2020-го оценивал степень износа коммунальных сетей в 58 процентов, а Фонд содействия реформированию ЖКХ в августе 2021 года говорил о 60-70 процентах износа.

Основная причина всплеска аварийности заключается в отсутствии полноценной программы ремонта коммунальных сетей, заявил собеседник издания, эксперт по городскому развитию, пожелавший остаться анонимным. По его словам, существовавшая федеральная программа развития ЖКХ не подразумевала комплексную реконструкцию существующих сетей. Сейчас российские города находятся "в режиме латания", считает собеседник "НГ Европа". Кроме того, увеличение объемов жилищного строительства привело к существенному отставанию коммунальных сетей от остальной инфраструктуры, указывала в январе заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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