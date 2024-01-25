Липсиц об авариях ЖКХ: Надо не воевать, а страной заниматься

Реновация всей страны могла бы поднять экономику РФ, но власти сделали упор на милитаризацию, бросив сферу ЖКХ на произвол судьбы, считает экономист Игорь Липсиц. По его словам, россиянам надо учиться выживать.

Нынешней зимой каждые несколько дней приходят сообщения о серьезных авариях в сфере российского ЖКХ. О том, почему это происходит и что необходимо сделать, чтобы переломить ситуацию в ЖКХ, DW поговорила с доктором экономических наук, одним из создателей российской системы экономического образования для школьников, профессором Игорем Липсицем. С 2020 года ученый, один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), живет не в России.

DW: Можно ли сказать, что этой зимой мы наблюдаем коллапс в коммунальном хозяйстве России?

Игорь Липсиц: Не полный, такой частичный. Но уже больше половины российских регионов сообщают о массовых техногенных авариях. И, к сожалению для граждан России, до окончания зимы еще далеко. Так что мы еще можем много чего неприятного узнать. Страна довольно давно требовала капитального ремонта. Реновации не каких-то отдельных домов, а всей страны. Можно было на этом очень хорошо поднять экономику, но вместо этого решили ее поднимать милитаризацией.

Сферу ЖКХ бросили, и как будет дальше развиваться ситуация в ней, сказать сложно. Хотя понятно, что она будет только ухудшаться - никаких факторов для улучшения просто не существует.

- Тема износа основных фондов обсуждается в России более 20 лет. И создается такое впечатление, что этим реально никто не занимается, что это просто тема для обсуждения. Так ли это?

- Конечно, потому что на самом деле выгоднее ничего не делать. Чтобы понять это, надо просто различать, что выгодно стране и что - чиновнику. Это же очень разные вещи. Чиновнику выгодно получить большой откат от девелопера за разрешение подключить новый дом к старым коммуникациям.

Игорь Липсиц

Можно, конечно, строить новые сети, но это дорого и сложно. Куда проще эксплуатировать старые, но взять большой откат за разрешение подсоединить новый многоквартирный дом к старому коллектору, старым трубам, старому кабелю и так далее. Как вы понимаете, с точки зрения чиновника, эффективность чрезвычайно высокая: затрат никаких, усилий никаких, а деньги заносят. И очень хорошо заносят.

Три года Россия бьет рекорды по жилищному строительству. Об этом все время рассказывает президент. Не далее как 20 января вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин доложил, что ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее 100 млн кв. м жилой недвижимости. Спрашивается, а где у вас подобные доклады о том, что в стране идет огромное строительство коммунальных сетей?

Вот и получается, что новые районы строят все дальше и дальше от теплоцентрали, и трубу приходится тянуть все дальше. На эту трубу сажают новые огромные "человейники", как это в России говорят, которые надо отапливать. А чтобы туда тепло доходило, надо повышать давление в трубах. Соответственно, в старых городах начинаются прорывы: потому что давление слишком большое, а трубы слишком старые.

- Издание "Важные истории" рассказало, что большая часть труб в российском ЖКХ была проложена 40-60 лет назад. И сегодня замены требуют треть тепловых, 44 процента водопроводных и 45 процентов канализационных сетей. Получается, что их никто не менял все эти годы?

- Вспомните историю Российской Федерации. С восьмидесятых годов прошлого века у нас были "гонки на лафетах", потом - перестройка и борьба за демократию, потом - приватизация. Все эти годы не было слышно о больших проектах по реконструкции страны.

- А с двухтысячного что?

- С двухтысячного мы строили дворцы.

- Интересно, как у них с канализацией?

- А у них все автономное.

- То есть, так как и должно быть: подвел газ к дому, к отдельной котельной и все работает. Как в Европе?

- Я об этом все время говорю: нужно отказываться от центрального отопления - священного фетиша Российской Федерации, ставить бойлеры в каждом доме на крыше, а потом со временем - в каждой квартире. К примеру, в России фактически сегодня не существует возможности самому регулировать температуру в доме. Даже если вы врежете краник в батарею и отключите ее, то производство тепла на теплоцентрали не упадет и никакой экономии для страны не будет.

Когда об этом узнали американцы, то сказали, что Россия, тогда еще СССР, вечно будет нищей страной, потому что бездумное отношение к энергетическим ресурсам, к системе отопления будет делать нищей любую богатую нефтью и газом страну. Так и происходит.

- Сколько нужно денег для того, чтобы эту проблему решить?

- Я назову цифру, только, боюсь, люди ее даже осознать не в состоянии. Согласно оценкам, на эти цели нужно потратить от 10 до 20 трлн руб. Напоминаю, что бюджет России где-то 36 трлн. При этом первые 10 трлн надо потратить в ближайшие три-четыре года, а иначе будет просто вал аварий.

Спрашивается, будут ли эти деньги потрачены? Ответ - нет, не будут. Потому что их просто нет. Поэтому россиянам надо готовиться носить воду на десятый этаж в ведрах. К примеру, в Севастополе уже были конфликты на этой почве. Потому что пригнали цистерны с питьевой водой, а народ скандалил, что одна семья принесла слишком много ведер и остальным может воды не хватить. Помнится, была ситуация на базаре в Калининграде, когда, простите меня, били морду за подсолнечное масло. А теперь, видимо, будут бить за лишнее ведро воды.

- Такие коммунальные аварии происходят каждый год. Но зима заканчивается, приходит потепление и об этом забывают.

- Кстати, потепление - это катастрофа. Огромная часть территории России находится в зоне вечной мерзлоты. И в условиях потепления большая территория РФ, все северные ее регионы, погружаются в болото. И что с этим делать - непонятно. Россия более всех стран мира понесет в будущем огромные экономические потери из-за глобального потепления.

- И что делать?

- Страной заниматься надо. Не воевать, а страну обустраивать. Страна сложная, во многом расположенная в северных широтах, протяженная. Надо прокладывать дороги, ремонтировать коммунальную систему, менять всю систему энергоснабжения. Это огромная работа, которая могла бы кормить Россию десятилетиями, но вместо этого - производство оружия. Ну, а когда средства идут на производство оружия, то ситуация в коммунальном хозяйстве паршивая. Значит, россиянам надо учиться выживать.

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