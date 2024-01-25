Липсиц об авариях ЖКХ: Надо не воевать, а страной заниматься

Липсиц об авариях ЖКХ: Надо не воевать, а страной заниматься25 января 2024 г.
Нынешней зимой каждые несколько дней приходят сообщения о серьезных авариях в сфере российского ЖКХ. О том, почему это происходит и что необходимо сделать, чтобы переломить ситуацию в ЖКХ, DW поговорила с доктором экономических наук, одним из создателей российской системы экономического образования для школьников, профессором Игорем Липсицем. С 2020 года ученый, один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), живет не в России.
DW: Можно ли сказать, что этой зимой мы наблюдаем коллапс в коммунальном хозяйстве России?
Игорь Липсиц: Не полный, такой частичный. Но уже больше половины российских регионов сообщают о массовых техногенных авариях. И, к сожалению для граждан России, до окончания зимы еще далеко. Так что мы еще можем много чего неприятного узнать. Страна довольно давно требовала капитального ремонта. Реновации не каких-то отдельных домов, а всей страны. Можно было на этом очень хорошо поднять экономику, но вместо этого решили ее поднимать милитаризацией.
Сферу ЖКХ бросили, и как будет дальше развиваться ситуация в ней, сказать сложно. Хотя понятно, что она будет только ухудшаться - никаких факторов для улучшения просто не существует.
- Тема износа основных фондов обсуждается в России более 20 лет. И создается такое впечатление, что этим реально никто не занимается, что это просто тема для обсуждения. Так ли это?
- Конечно, потому что на самом деле выгоднее ничего не делать. Чтобы понять это, надо просто различать, что выгодно стране и что - чиновнику. Это же очень разные вещи. Чиновнику выгодно получить большой откат от девелопера за разрешение подключить новый дом к старым коммуникациям.
Можно, конечно, строить новые сети, но это дорого и сложно. Куда проще эксплуатировать старые, но взять большой откат за разрешение подсоединить новый многоквартирный дом к старому коллектору, старым трубам, старому кабелю и так далее. Как вы понимаете, с точки зрения чиновника, эффективность чрезвычайно высокая: затрат никаких, усилий никаких, а деньги заносят. И очень хорошо заносят.
Три года Россия бьет рекорды по жилищному строительству. Об этом все время рассказывает президент. Не далее как 20 января вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин доложил, что ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее 100 млн кв. м жилой недвижимости. Спрашивается, а где у вас подобные доклады о том, что в стране идет огромное строительство коммунальных сетей?
Вот и получается, что новые районы строят все дальше и дальше от теплоцентрали, и трубу приходится тянуть все дальше. На эту трубу сажают новые огромные "человейники", как это в России говорят, которые надо отапливать. А чтобы туда тепло доходило, надо повышать давление в трубах. Соответственно, в старых городах начинаются прорывы: потому что давление слишком большое, а трубы слишком старые.
- Издание "Важные истории" рассказало, что большая часть труб в российском ЖКХ была проложена 40-60 лет назад. И сегодня замены требуют треть тепловых, 44 процента водопроводных и 45 процентов канализационных сетей. Получается, что их никто не менял все эти годы?
- Вспомните историю Российской Федерации. С восьмидесятых годов прошлого века у нас были "гонки на лафетах", потом - перестройка и борьба за демократию, потом - приватизация. Все эти годы не было слышно о больших проектах по реконструкции страны.
- А с двухтысячного что?
- С двухтысячного мы строили дворцы.
- Интересно, как у них с канализацией?
- А у них все автономное.
- То есть, так как и должно быть: подвел газ к дому, к отдельной котельной и все работает. Как в Европе?
- Я об этом все время говорю: нужно отказываться от центрального отопления - священного фетиша Российской Федерации, ставить бойлеры в каждом доме на крыше, а потом со временем - в каждой квартире. К примеру, в России фактически сегодня не существует возможности самому регулировать температуру в доме. Даже если вы врежете краник в батарею и отключите ее, то производство тепла на теплоцентрали не упадет и никакой экономии для страны не будет.
Когда об этом узнали американцы, то сказали, что Россия, тогда еще СССР, вечно будет нищей страной, потому что бездумное отношение к энергетическим ресурсам, к системе отопления будет делать нищей любую богатую нефтью и газом страну. Так и происходит.
- Сколько нужно денег для того, чтобы эту проблему решить?
- Я назову цифру, только, боюсь, люди ее даже осознать не в состоянии. Согласно оценкам, на эти цели нужно потратить от 10 до 20 трлн руб. Напоминаю, что бюджет России где-то 36 трлн. При этом первые 10 трлн надо потратить в ближайшие три-четыре года, а иначе будет просто вал аварий.
Спрашивается, будут ли эти деньги потрачены? Ответ - нет, не будут. Потому что их просто нет. Поэтому россиянам надо готовиться носить воду на десятый этаж в ведрах. К примеру, в Севастополе уже были конфликты на этой почве. Потому что пригнали цистерны с питьевой водой, а народ скандалил, что одна семья принесла слишком много ведер и остальным может воды не хватить. Помнится, была ситуация на базаре в Калининграде, когда, простите меня, били морду за подсолнечное масло. А теперь, видимо, будут бить за лишнее ведро воды.
- Такие коммунальные аварии происходят каждый год. Но зима заканчивается, приходит потепление и об этом забывают.
- Кстати, потепление - это катастрофа. Огромная часть территории России находится в зоне вечной мерзлоты. И в условиях потепления большая территория РФ, все северные ее регионы, погружаются в болото. И что с этим делать - непонятно. Россия более всех стран мира понесет в будущем огромные экономические потери из-за глобального потепления.
- И что делать?
- Страной заниматься надо. Не воевать, а страну обустраивать. Страна сложная, во многом расположенная в северных широтах, протяженная. Надо прокладывать дороги, ремонтировать коммунальную систему, менять всю систему энергоснабжения. Это огромная работа, которая могла бы кормить Россию десятилетиями, но вместо этого - производство оружия. Ну, а когда средства идут на производство оружия, то ситуация в коммунальном хозяйстве паршивая. Значит, россиянам надо учиться выживать.
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