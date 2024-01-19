В Новосибирске введен режим ЧС из-за аварий на теплосетях

Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации в областном центре, где за последнее время произошло несколько аварий на тепловых сетях. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в пятницу, 19 января, по итогам внеочередного заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы региона, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска "события развиваются по плохому сценарию". При заполнении системы был обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. Как пишут местные СМИ, часть домов в правобережной части города осталась без тепла.

"Третий прорыв за сутки"

"За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе", - написал Травников в Telegram-канале.

Он добавил, что управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона, его возглавит замгубернатора Сергей Семка. Работы по устранению очередного порыва ведутся аварийными службами Сибирской генерирующей компании (СГК).

Череда коммунальных аварий

За последние две недели в Новосибирске произошла серия крупных коммунальных аварий. Из-за аварий 11 и 17 января без тепла и горячей воды остались дома в левобережной части города. По данным мэрии Новосибирска , сейчас теплоснабжение аварийно отключено в 159 домах, планово - еще в 6. В большинстве домов подачу тепла планируют восстановить к утру 20 января.

Накануне власти города запретили митинг в гайд-парке против отключений тепла, пишет издание "Сибирь.Реалии". Запрет объяснили тем, что акция "может создать угрозу правам человека и гражданина, законности, правопорядку и общественной безопасности, в том числе основам конституционного строя".

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