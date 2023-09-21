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Каждый пятый мобилизованный в РФ не прожил и двух месяцев

Жан Рофе
21 сентября 2023 г.

Мобилизованные россияне в среднем погибают в Украине через 4,5 месяца, говорится в исследовании "Важных историй" и Conflict Intelligence Team.

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Мобилизованные мужчины в военной форме идут с рюкзаками вдоль поезда в Волгоградской области России
Фото: dpa/AP/picture alliance

Каждый пятый россиянин, мобилизованный на войну в Украине, погиб в течение двух месяцев после получения повестки, подсчитали издание "Важные истории" и расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Совместное исследование было опубликовано в понедельник, 21 сентября, в годовщину объявления мобилизации в РФ.

На основе данных из открытых источников журналисты составили список из почти 3000 мобилизованных, погибших в период с 21 сентября 2022 года по 1 сентября 2023-го. Из них точная дата смерти известна у 1900 человек. Согласно исследованию, в первый месяц после мобилизации были убиты как минимум 130 человек. В среднем российские мобилизованные погибали через 4,5 месяца на войне против Украины, и лишь "единицы из погибших в первый год" протянули на фронте больше 11 месяцев.

Самым напряженными с точки зрения потерь, как отмечается, стали осень 2022 года и весна 2023-го. "Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где нужно было срочно закрывать прорыв. В начале забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронта, насытить его живой силой. Рекорд от повестки до могилы - всего несколько дней", - пишут аналитики CIT.

Больше половины погибших мобилизованных были в возрасте от 30 до 45 лет, говорится в исследовании. Самому молодому из них было 19 лет, а самому старшему - 62 года.

Где погибали мобилизованные

Журналисты выяснили, что самой крупной единовременной потерей для российской армии за все время войны стал удар Вооруженных сил Украины в ночь на 1 января 2023 года по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы мобилизованные. В ту ночь было убито не менее 139 мобилизованных из одной только Самарской области, показали данные из списка "Важных историй" и CIT. Это в полтора раза больше, чем заявляло Минобороны России, которое признало гибель лишь 89 человек. Украинская сторона сообщала о гибели около 400 человек.

Всего через месяц после начала мобилизации - 24 октября 2022 года - погибли 47 мобилизованных, попавших в список. Часть из них были убиты во время обстрела в районе Новой Каховки в Херсонской области, а остальные, как предполагают аналитики, могли погибнуть в лагере в Червонопоповке. Десятки мобилизованных также погибли в районе Донецка в разные дни, в боях под Бахмутом и Угледаром.

За год с начала мобилизации почти в каждом регионе России похоронили хотя бы одного мужчину, призванного по повестке, говорится в исследовании. Больше всего извещений о смерти пришло семьям мобилизованных в Свердловскую область - свыше 200. Еще более сотни мобилизованных похоронили в Бурятии, Татарстане, Башкортостане, Самарской и Волгоградской областях.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о введении в стране "частичной мобилизации". По данным российского Минобороны, всего было мобилизовано 300 тысяч человек.

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