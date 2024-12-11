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Исламисты в Сирии осквернили мавзолей отца Башара Асада

Николай Линке
11 декабря 2024 г.

Боевики развели огонь на могиле Хафеза Асада. Стоявший там гроб вынесли на улицу и сожгли.

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Боевики в мавзолее Хафеза Асада в Кардахе, 11 декабря 2024 года
Боевики в мавзолее Хафеза Асада в Кардахе, 11 декабря 2024 годаФото: Aaref Watad/AFP

Захватившие власть в Сирии исламистские боевики подожгли мавзолей Хафеза Асада - президента Сирии в 1971-2000 годах и отца свергнутого диктатора Башара Асада. Кадры пожара в гробнице опубликовало агентство AFP.

Судя по снимкам, вооруженные боевики пронесли в огромный каменный мавзолей новый флаг Сирии с тремя звездами (ранее знамя оппозиции). Они разбили стекла в здании и развели огонь на могиле Хафеза Асада. Стоявший там гроб вынесли на улицу и сожгли.

Мавзолей Асадов в Кардахе

Хафез Асад родился в 1930 году в деревне Кардаха близ города Латакия на побережье Средиземного моря. В 2000 году его похоронили там в специально созданном мавзолее. Ранее там же упокоился его старший сын Басиль, погибший в автокатастрофе в 1994 году.

Боевики в мавзолее Хафеза Асада в Кардахе, 11 декабря 2024 года
Боевики в мавзолее Хафеза Асада в Кардахе, 11 декабря 2024 годаФото: Aaref Watad/AFP

По данным AFP, в мавзолее похоронены и другие члены клана Асадов. При их правлении гробницу на вершине холма в Кардахе строго охраняли.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки во главе с исламистской "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на правительственные силы Сирии в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря повстанцы объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани. По данным Reuters, после падения режима Асада в Дамаске открылись банки и магазины, при этом в городе заметно сократилось число вооруженных людей. Сирийцы на родине и за рубежом празднуют падение режима Асада, а власти европейских стран приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища от сирийцев и изучают вопрос о том, как быть с беженцами из Сирии.

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