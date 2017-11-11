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Фото: AAREF WATAD/AFP/Getty Images
Фото: AAREF WATAD/AFP/Getty Images
Латакия
Латакия - город и главный порт Сирийской Арабской Республики на Средиземном море.
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Контекст
Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии
Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии
Израиль нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского портового города Латакия, сообщают СМИ Сирии.
Конфликты
05.05.2021
5 мая 2021 г.
Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб
Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб
Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
Политика
08.02.2020
8 февраля 2020 г.
США обвинили Асада в новом применении химоружия в Сирии
США обвинили Асада в новом применении химоружия в Сирии
Госсекретарь США Помпео утверждает, что войска Асада применили хлор в ходе операции в провинции Латакия 19 мая.
Политика
26.09.2019
26 сентября 2019 г.
Израиль отрицает, что Ил-20 использовался как прикрытие
Израиль отрицает, что Ил-20 использовался как прикрытие
В небе над Сирией действовал "механизм исключения конфликтных ситуаций", утверждают в Армии обороны Израиля.
Политика
23.09.2018
23 сентября 2018 г.
Россия подтвердила обвинения в адрес Израиля из-за Ил-20
Россия подтвердила обвинения в адрес Израиля из-за Ил-20
Израиль объявил, что гибель Ил-20 не повлияет на его операции в Сирии.
Политика
23.09.2018
23 сентября 2018 г.
Военные опровергли сообщения о теракте у базы РФ в Сирии
Военные опровергли сообщения о теракте у базы РФ в Сирии
Российская сторона называет вымыслом информацию о нападении на автоколонну недалеко от авиабазы Хмеймим в Латакии.
Политика
11.11.2017
11 ноября 2017 г.
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Всего публикаций: 50
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