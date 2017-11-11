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Вид на город и морской порт Латакии
Фото: AAREF WATAD/AFP/Getty ImagesФото: AAREF WATAD/AFP/Getty Images

Латакия

Латакия - город и главный порт Сирийской Арабской Республики на Средиземном море.

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Контекст

Фото предполагаемого израильского авиаудара по Латакии, опубликованное агентством Sana

Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии

Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии

Израиль нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского портового города Латакия, сообщают СМИ Сирии.
Конфликты5 мая 2021 г.
Разрушения в Серакибе

Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб

Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб

Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
Политика8 февраля 2020 г.
Бомбардировка в сирийской провинции Идлиб

США обвинили Асада в новом применении химоружия в Сирии

США обвинили Асада в новом применении химоружия в Сирии

Госсекретарь США Помпео утверждает, что войска Асада применили хлор в ходе операции в провинции Латакия 19 мая.
Политика26 сентября 2019 г.
Израильские истребители F-16

Израиль отрицает, что Ил-20 использовался как прикрытие

Израиль отрицает, что Ил-20 использовался как прикрытие

В небе над Сирией действовал "механизм исключения конфликтных ситуаций", утверждают в Армии обороны Израиля.
Политика23 сентября 2018 г.
На брифинге министерства обороны РФ 18 сентября

Россия подтвердила обвинения в адрес Израиля из-за Ил-20

Россия подтвердила обвинения в адрес Израиля из-за Ил-20

Израиль объявил, что гибель Ил-20 не повлияет на его операции в Сирии.
Политика23 сентября 2018 г.
На российской авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии

Военные опровергли сообщения о теракте у базы РФ в Сирии

Военные опровергли сообщения о теракте у базы РФ в Сирии

Российская сторона называет вымыслом информацию о нападении на автоколонну недалеко от авиабазы Хмеймим в Латакии.
Политика11 ноября 2017 г.
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