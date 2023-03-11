Иран закупит у России истребители Су-35

Власти Ирана сообщили о заключении сделки по закупке российских истребителей Су-35. Соглашение было подписано после того как истекло действие оружейного эмбарго ООН, запрещающего покупку Ираном обычных вооружений, написало государственное агентство ИРНА в пятницу, 10 марта.

В сообщении для ООН Иран сообщил, что Россия проявила готовность к продаже, и самолеты Су-35 являются "технически приемлемыми".

У Ирана имеется устаревший парк истребителей, в основном состоящий из советских машин МиГ и Су, а также нескольких китайских и старых американских самолетов, полученных страной еще до Исламской революции 1979 года. Закупка запасных частей для них была также затруднена из-за санкций.

В Израиле сообщали о поставке 24 истребителей Су-35 Ирану

Израильский телеканал i24news в декабре 2022 года со ссылкой на источники в разведке, отслеживающие военные сделки между Москвой и Тегераном, передавал, что Россия в ближайшее время поставит Ирану эскадрилью истребителей. Речь, вероятнее всего, шла о 24 истребителях Су-35, которые изначально предназначались для Египта, передавал телеканал. По сведениям разведки, иранские пилоты уже тренировались на этих самолетах. Кроме того, Тегеран должен был получить от Москвы системы противовоздушной обороны, указывал канал. По его данным, Иран, в свою очередь, должен был направить России еще одну партию из 300 дронов-камикадзе Shahed-136 в дополнение к уже поставленным 1700 беспилотникам.

В октябре 2020 года МИД Ирана заявил об окончании срока действия ограничений на торговлю оружием, установленных ООН. Теперь Тегеран может приобретать вооружение и профильное оборудование без юридических ограничений, "руководствуясь своими оборонными нуждами", указали в Тегеране. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который летом 2015 года подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом, в том числе пошаговое снятие оружейного эмбарго.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон вышел из СВПД в одностороннем порядке в мае 2018 года и стал ужесточать санкции в отношении Тегерана. Другие участники соглашения, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранение. Совет Безопасности ООН в августе 2020 года отклонил резолюцию Соединенных Штатов по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как большинство членов Совбеза при голосовании воздержались.

Смотрите также: