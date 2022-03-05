 Иран назвал неконструктивными требования РФ к Западу по переговорам с Тегераном | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2022

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Россия

Иран назвал неконструктивными требования РФ к Западу по переговорам с Тегераном

МИД РФ требует, чтобы США предоставили России письменные гарантии того, что санкции за войну в Украине не повлияют на переговоры о ядерной сделке с Ираном. В Тегеране раскритиковали это требование Москвы.

Участники переговоров с Ираном в Вене

Переговоры с Ираном в Вене

В Тегеране раскритиковали выдвинутое Москвой к США требование предоставить письменные гарантии того, что санкции Запада не будут препятствовать торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию РФ и Ирана в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Есть понимание, что, изменив свою позицию на переговорах в Вене, Россия хочет обеспечить свои интересы в других местах. Этот шаг неконструктивен для ядерных переговоров в Вене", - заявил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник в Тегеране в субботу, 5 марта.

По его словам, это требование Россия выдвинула еще два дня назад.

Лавров потребовал от США гарантий по сделке с Ираном

В тот же день российские власти выразили сомнения в возможности восстановления ядерной сделки с Ираном из-за масштабных санкций Запада, введенных в отношении РФ из-за войны в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США письменных гарантий того, что эти меры не повлияют на права России в рамках ядерного соглашения с Ираном.

"Гарантии нам нужны, что вот эти санкции никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе", - отметил российский министр. По его словам, Москва уже сделала запрос о предоставлении гарантий "как минимум на уровне государственного секретаря" Энтони Блинкена.

Переговоры с Ираном в Вене

В начале февраля в Вене возобновились переговоры, направленные на восстановление ядерной сделки с Ираном, в них участвуют также Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия. США принимают лишь косвенное участие. 17 февраля Вашингтон сообщил о достижении существенного прогресса и возможности заключить сделку в ближайшее время.

Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.

Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в Вене в апреле 2021 года, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана Эбрахима Раиси - сторонника жесткой линии в отношениях с Западом. Тем временем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Война в Украине: западные санкции уничтожают российскую экономику. DW Новости (02.03.2022)

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