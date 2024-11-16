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Иран "категорически" отрицает встречу своего посла с Маском

Жан Рофе
16 ноября 2024 г.

Представитель МИД Ирана назвал ложной информации о предполагаемой встрече Амира Саида Иравани с Илоном Маском. NYT писала, что переговоры прошли "в секретном месте" в Нью-Йорке 11 ноября.

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Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани (фото из архива)
Амир Саид Иравани (фото из архива)Фото: BRYAN R. SMITH/AFP

Министерство иностранных дел Ирана "категорически" отвергло сообщения СМИ о встрече постоянного представителя Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани с американским миллиардером Илоном Маском. В комментарии государственному информационному агентству IRNA в субботу, 16 ноября, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал подобные утверждения ложными.

Багаи также выразил "удивление по поводу широкого распространения американскими СМИ информации о предполагаемой встрече".

NYT: Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности

Газета The New York Times, ссылаясь на двух неназванных иранских чиновников, сообщила 14 ноября, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил главой нового департамента эффективности правительства, 11 ноября встретился с иранским послом Амиром Саидом Иравани в Нью-Йорке. Стороны обсуждали пути разрядки напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры длились более часа и проходили "в секретном месте".

Собеседники газеты отметили, что встреча с Маском позволила Тегерану воспользоваться "обходным вариантом", чтобы не вступать в прямые переговоры с американскими официальными лицами. При этом один из источников NYT рассказал, что в ходе беседы Иравани предложил миллиардеру добиться снятия санкций с Ирана и перенести часть своего бизнеса в Тегеран.

Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг отказался комментировать "сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись". Маск и миссия Ирана при ООН переговоры тоже не комментировали.

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