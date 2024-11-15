  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

NYT: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН

Жан Рофе
15 ноября 2024 г.

Илон Маск обсудил с Амиром Саидом Иравани снижение напряженности между Ираном и США. Встреча прошла "в секретном месте" в Нью-Йорке, пишет NYT со ссылкой на источники.

https://p.dw.com/p/4n31c
Американский миллиардер Илон Маск и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Илон Маск и Амир Саид ИраваниФото: Bonnie Cash/picture alliance - BRYAN R. SMITH/AFP

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, сообщила в четверг, 14 ноября, газета The New York Times, ссылаясь на двух неназванных иранских чиновников. По их сведениям, встреча состоялась 11 ноября в Нью-Йорке. Стороны обсуждали пути разрядки напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры длились более часа и проходили "в секретном месте". Источники NYT охарактеризовали встречу как позитивную, отметив, что сам факт таких переговоров - "хорошая новость".

Собеседники газеты также отметили, что встреча с Маском, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил главой нового департамента эффективности правительства, позволила Тегерану воспользоваться "обходным вариантом", чтобы не вступать в прямые переговоры с американскими официальными лицами. При этом один из источников NYT рассказал, что в ходе беседы Иравани предложил миллиардеру добиться от министерства финансов США позволения "перенести часть своего бизнеса в Тегеран".

Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг отказался комментировать "сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись". Маск и миссия Ирана при ООН переговоры тоже не комментировали.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Twitter начал удалять бесплатно присвоенные верификационные галочки. Теперь такие значки будут лишь у платных подписчиков соцсети. Зачем Илону Маску такое нововведение - в карикатуре DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не дает миру забыть о себе. Покупка сети микроблогов Twitter, возвращение туда экс-президента США Трампа, система Starlink для Украины - вокруг Маска всегда много событий.
Цифровые технологии23 ноября 2022 г.11 фото
external

Европа в шоке от назначений Трампа: каким будет подход США к войне в Украине. DW Новости (14.11.24)

Европа в шоке от назначений Трампа: каким будет подход США к войне в Украине. DW Новости (14.11.24)

Администрация США во главе с Джо Байденом пытается предоставить Украине как можно больше помощи, прежде чем хозяином в Белом доме вновь станет избранный президент Дональд Трамп. Ведь Трамп не раз критиковал американскую военную помощь Киеву и многие прогнозируют, что он ее сократит. Трамп уже сделал несколько назначений, которые несколько шокировали европейских партнеров.
Политика14 ноября 2024 г.30:01 мин.
Илон Маск

Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Илон Маск, богатейший человек в мире, поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа и помог ему вернуться в Белый дом. Но зачем? Эксперты рассуждают о мотивации Илона Маска.
Политика11 ноября 2024 г.
Показать еще