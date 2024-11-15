NYT: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН

Илон Маск обсудил с Амиром Саидом Иравани снижение напряженности между Ираном и США. Встреча прошла "в секретном месте" в Нью-Йорке, пишет NYT со ссылкой на источники.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани, сообщила в четверг, 14 ноября, газета The New York Times, ссылаясь на двух неназванных иранских чиновников. По их сведениям, встреча состоялась 11 ноября в Нью-Йорке. Стороны обсуждали пути разрядки напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры длились более часа и проходили "в секретном месте". Источники NYT охарактеризовали встречу как позитивную, отметив, что сам факт таких переговоров - "хорошая новость".

Собеседники газеты также отметили, что встреча с Маском, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил главой нового департамента эффективности правительства, позволила Тегерану воспользоваться "обходным вариантом", чтобы не вступать в прямые переговоры с американскими официальными лицами. При этом один из источников NYT рассказал, что в ходе беседы Иравани предложил миллиардеру добиться от министерства финансов США позволения "перенести часть своего бизнеса в Тегеран".

Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг отказался комментировать "сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись". Маск и миссия Ирана при ООН переговоры тоже не комментировали.