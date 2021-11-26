Ирак вывез из Беларуси еще более 600 мигрантов. В ночь на пятницу, 26 ноября, из Минска в иракский город Эрбиль вылетели два самолета авиакомпании Iraqi Airways, на борту которого находились в общей сложности 617 мигрантов, сообщил представитель министерства иностранных дел Ирака.



Консул Ирака в России и Беларуси Маджид аль-Кинани накануне заявил, что планируется еще несколько эвакуационных рейсов. По его словам, более 1000 мигрантов выразили желание добровольно вернуться из Беларуси на родину. На прошлой неделе самолет Iraqi Airways уже вывез из Минска более 430 мигрантов - преимущественно иракских курдов. После промежуточной остановки в Эрбиле они были доставлены в Багдад.

На белорусско-польской границе остаются около 2000 мигрантов, намеревающихся перебраться в Западную Европу через Польшу. Польские пограничники сообщают о ежедневном пресечении сотен попыток нелегального перехода границы. Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса на внешней границе ЕС в отместку за санкции, введенные Брюсселем против его режима.

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