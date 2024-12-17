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Институт ifo: "Слабость экономики ФРГ стала хронической"

Сергей Ромашенко
17 декабря 2024 г.

Деловые настроения в Германии к концу года вновь ухудшились. Соответствующий индекс упал до самого низкого уровня с мая 2020 года.

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Экономика ФРГ по-прежнему балансирует на грани рецессии
Экономика ФРГ по-прежнему балансирует на грани рецессииФото: ingimage/IMAGO

Деловые настроения в высших эшелонах немецких компаний к концу года вновь ухудшились. Индекс делового климата ifo, являющийся важнейшим индикатором экономической ситуации в ФРГ, в декабре неожиданно сильно упал до 84,7 пункта с 85,6 пункта в предыдущем месяце, сообщил Мюнхенский институт экономических исследований ifo во вторник, 17 декабря, ссылаясь на результаты опроса почти 9000 менеджеров.

Это уже шестое снижение индекса за семь месяцев и самый низкий показатель с мая 2020 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали лишь незначительного снижения в декабре. Компании оценивают свое текущее положение менее скептически, чем в последнее время, но их прогнозы на предстоящие месяцы стали значительно пессимистичнее. "Слабость немецкой экономики стала хронической," - констатировал глава ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest).

Экономика ФРГ остается на грани рецессии

Немецкая экономика в летнем квартале выросла лишь на 0,1 процента и остается на грани рецессии. Подъема экономики к концу года тоже не предвидится.

С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США негативные тенденции в экономике Германии, вероятно, лишь усилятся. Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал ввести пошлины на импорт из Европы и, по всей видимости, будет лишь усиливать экономическую изоляцию США. Германия, являющаяся мировым лидером по экспорту, может в результате пострадать особенно сильно, отмечает ifo.

 

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