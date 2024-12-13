Бундесбанк ухудшил прогноз роста немецкой экономики

Немецкий федеральный банк ухудшил прогноз роста ВВП Германии на ближайшие годы. Об этом свидетельствует доклад бундесбанка , опубликованный в пятницу, 13 декабря.

В июне главный эмиссонный банк Германии прогнозировал рост реального ВВП страны на 0,3% в 2024 году, на 1,1% в 2025 году и на 1,4% в 2026 году. Теперь эти показатели изменены в сторону уменьшения: снижение на 0,2% в 2024 году, рост на 0,2% в 2025 году и +0,8% в 2026 году. Также добавлен прогноз на 2027 год: рост на 0,7%.

Причины стагнации экономики Германии

"Немецкая экономика борется не только с постоянными экономическими сложностями, но и со структурными проблемами", - заявил глава бундесбанка Йоахим Нагель (Joachim Nagel).

Эксперты банка объясняют проблемы немецкой экономики ростом цен на энергоносители, переходом к углеродно-нейтральной экономике, демографическими изменениями, протекционистской политикой многих стран и международной конкуренцией.

"В особенности Китай сильно догнал и заметно увеличил свою долю на рынке в таких секторах, как автомобильная и химическая промышленность, а также машиностроение, которые особенно важны для немецкой индустрии", - пишут эксперты бундесбанка.