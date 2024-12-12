Экономисты дают пессимистичные прогнозы ВВП Германии

Прогнозы, которые публикуют немецкие экономические институты на 2025 год, варьируются от стагнации до роста на 1,1 процента.

Ведущие институты экономики ФРГ в четверг, 12 декабря, опубликовали пессимистичные прогнозы экономического развития в стране в 2025 году на фоне политических рисков внутри страны и за рубежом. "Мы наблюдаем критическое сочетание экономического спада и структурных проблем", - заявила Геральдине Дани-Кнедлик (Geraldine Dany-Knedlik), научный сотрудник отдела макроэкономики в Немецком институте экономических исследований (DIW) в Берлине.

По оценке DIW, ВВП Германии сократится на 0,2 процента в текущем 2024 году, за которым последует "постепенное оживление" роста - на 0,2 процента - в следующем году.

Особое беспокойство у экономистов вызывает ориентированный на экспорт производственный сектор, который является основой экономики ФРГ. Это связано с ростом цен на энергоносители и материалы, а также усилением международной конкуренции, особенно со стороны Китая, пояснила Дани-Кнедлик. Она также указала на "угрозу введения тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа", который пообещал повысить пошлины на весь импорт как минимум на 10 процентов.

Более слабые показатели экспорта, "вероятно, будут сдерживать экономический рост Германии" в ближайшие годы, заключили в DIW.

Прогнозы IfW и ifo

К аналогичному выводу пришел Институт мировой экономики в Киле (IfW), пересмотревший свои прогнозы в сторону понижения. Эксперты ожидают уменьшения ВВП ФРГ на 0,2 процента в текущем году и нулевого роста в 2025 году. Осенний прогноз предусматривал, что ВВП страны снизится на 0,1 процента в 2024 году и вырастет на 0,5 процента в следующем году.

Основными причинами ухудшения прогнозов являются ожидаемое введение пошлин США и усугубляющийся кризис в немецкой промышленности, сообщают эксперты IfW.

Мюнхенский Институт экономических исследований (ifo) проявил больше оптимизма в своих прогнозах. Как ожидается, экономика Германии в следующем году сможет достичь роста в 1,1 процента, если будет выбран правильный курс экономической политики. Однако, если стране не удастся преодолеть структурные проблемы, рост ВВП в 2025 году составит всего 0,4 процента, прогнозируют аналитики. По итогам 2024 года ВВП ФРГ сократится на 0,1 процента, по оценке экспертов.

"Решающим фактором будет то, сможет ли ориентированная на экспорт экономика Германии вновь извлечь выгоду из роста в других странах", - отмечает эксперт ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).