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Фото: Jochen Tack/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Иностранные спецслужбы шпионят за энергосетями ФРГ

Даниил Сотников
1 ч. назад

На фоне войны в Украине следует сократить объем публикуемых в открытом доступе данных о ключевых инфраструктурных объектах ФРГ, считает Федеральное ведомство по охране конституции.

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Иностранные спецслужбы и другие диверсионные группы систематически ищут в интернете информацию о немецких цифровых, электрических и газовых сетях. Об этом сообщила в четверг, 5 января, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющуюся в ее распоряжении "Памятку по безопасности для экономики", разработанную Федеральным ведомством по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

Согласно этому документу, публикации, находящиеся в свободном доступе в Сети, часто содержат очень подробные сведения. Это касается как презентационных материалов, изначально предназначенных для ведомств или участников экономического рынка, так и карт или схем, на которых указаны месторасположение объектов или маршруты. BfV, которое в числе прочего занимается контрразведывательной деятельностью, рекомендует органам власти, промышленным объединениям и предприятиям уменьшить объем интернет-публикаций подобных сведений, карт и строительных планов, чтобы не указывать на возможные цели атак и их слабые места.

Кроме того, немецкие компании размещают в интернете подробные инструкции на случай кризисных ситуаций, тем самым предоставляя враждебным спецслужбам и террористическим группировкам возможность "прервать или, по крайней мере, нарушить порядок действий по тревоге" после атаки, говорится в памятке федерального ведомства. В связи с войной в Украине и иными новыми угрозами необходимо полностью пересмотреть закрепленные в законодательстве ФРГ обязательства предприятий в плане прозрачности. Так, телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom, почти на треть принадлежащий государству, намерен прекратить предоставлять часть данных, требуемых от него для составления так называемого "Инфраструктурного атласа" - своего рода "цифровой карты" Германии.

Диверсия на железной дороге в ФРГ

В октябре в результате диверсии на несколько часов практически полностью было парализовано железнодорожное движение на севере Германии. В концерне Deutsche Bahn и в министерстве транспорта ФРГ исключили возможность обычной технической неисправности. Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) допустил, что за повреждением инфраструктуры может стоять Россия. 

"Мы знаем, что кабели были преднамеренно перерезаны в двух разных местах в Германии. Совершенно ясно, что это был преднамеренный и бессмысленный поступок", - заявил тогда министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing). 

"Агрессивная война России против Украины также знаменует собой поворотный момент во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет высший приоритет", - заявила в октябре министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

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