Спецслужба ФРГ ожидает усиление российской пропаганды и шпионажа в стране

Федеральное ведомство по охране конституции Германии ожидает, что в ближайшие месяцы российская пропаганда и разведывательная активность могут усилиться. "Россия использует в качестве гибридного инструмента в особенности вопросы энергоснабжения Европы", - заявила спецслужба в среду, 17 августа. По ее данным, российские власти пытаются путем целенаправленного распространения ложной информации усилить страх жителей ФРГ перед возможным катастрофическим дефицитом энергоносителей и продовольствия.

"Вероятны дальнейший рост российской пропаганды в экстремистской среде и стимулирование конспирологических нарративов с целью внести раскол в наше общество", - отметило ведомство. Кроме того, оно ожидает, что российское государство будет дальше активизировать и адаптировать к меняющимся обстоятельствам разведывательные действия в политической и военной сфере.

Высокий потенциал для манипуляций со стороны экстремистов

По оценке спецслужбы, проблемы войны в Украинеи ее последствий для экономики ФРГ и немецкого импорта имеют в целом высокий потенциал для манипулирования ими со стороны экстремистов. Ведомство наблюдает, как различные группировки "все чаще фокусируются на данном комплексе тем" и используют их в качестве инструментов для достижения своих целей. Это касается как левых, так и правых экстремистов, а также нарушителей конституционного порядка, не принадлежащих ни к одной их данных групп, указывается далее.

Вместе с тем, по словам главы ведомства, Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang), в настоящее время не представляется возможным прогнозировать масштабы возможных будущих протестов. "В задачи ведомства по охране конституции входит наблюдение за тем, не используют ли противники демократии легитимные протесты в своих целях", - отметил он. Вместе с тем пока отсутствуют признаки, свидетельствующие о возникновении общенациональных антигосударственных протестов или массовых беспорядков, связанных с использованием экстремистами тем войны в Украине или роста цен, добавил глава спецслужбы.

Берлин укрепляет внутреннюю безопасность

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о возможных атаках на газовые терминалы и иную критическую инфраструктуру в Германии на фоне продолжающегося конфликта вокруг поставок в Европу российских энергоносителей и растущих опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном. В Берлине допускают вероятность "целенаправленных атак на энергетический сектор либо попыток экстремистов использовать в своих целях легитимный протест, как это было во время коронавирусного кризиса", отметила она в интервью газете Bild am Sonntag.

Одновременно Фезер подчеркнула, что в федеральной полиции в текущем году созданы 1000 новых рабочих мест, сокращений бюджета в сфере внутренней безопасности не ожидается. Она пояснила, что угроза со стороны РФ привела и к изменениям в политике внутренней безопасности Германии. "Мы должны защитить себя от масштабных кампаний по дезинформации и кибератак со стороны России", - подчеркнула министр.

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