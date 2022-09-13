Инфляция в Германии в августе составила 7,9 процента

На фоне энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины, в Германии продолжает расти инфляция. В августе текущего года жизнь в ФРГ подорожала в годовом исчислении в среднем на 7,9 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 13 сентября. В июле цены в Германии выросли на 7,5 процента.

В сообщении ведомства отмечается, что главной причиной высокой инфляции в стране остается рост цен на энергоносители и продовольственные товары, при этом срок действия государственных мер поддержки населения, введенных с июня по август, уже истек. С отменой государственной доплаты за топливо вновь поднялись цены на бензин и дизельное топливо. На автозаправочных станциях в ФРГ цены на них топлива теперь опять выше, чем во всех соседних странах ЕС.

Рост цен на энергию и продовольствие

Энергоносители в Германии в августе подорожали в годовом исчислении на 35,6 процента. Особенно резко - на 46,4 процента - увеличились цены на энергию для домохозяйств. Стоимость мазута для отопления за год выросла более чем вдвое (плюс 111,5 процента), природного газа - на 83,8, а электроэнергии - на 16,6 процента. Тенденция к росту цен сохраняется уже шестой месяц подряд.

Продукты питания в Германии также непрерывно дорожают уже шестой месяц. Прирост цен в среднем составил 16,6 процента. Особенно ощутимо выросли цены на пищевое растительное масло и жир (плюс 44,5 процента), молочные продукты и яйца (плюс 26,8 процента). Мясо и мясные продукты подорожали на 18,6, а на хлеб - на 17,1 процента.

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