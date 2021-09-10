 Илья Яшин нашел своего ″двойника″ на выборах в Госдуму РФ | Новости политики из Германии | DW | 10.09.2021

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Политика

Илья Яшин нашел своего "двойника" на выборах в Госдуму РФ

Оппозиционер Ильи Яшин сообщил о своем "двойнике", который баллотируется в депутаты Госдумы в Перовском округе Москвы. Это некий Алексей Яшин из "Партии роста".

Российский политик Илья Яшин (фото из архива)

Илья Яшин

Российский оппозиционный политик Илья Яшин обнаружил, что у него появился "двойник" - Алексей Яшин, которого выдвинула "Партия роста" на выборы в Государственную думу в Перовском округе на востоке Москвы. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Кандидат ведет активную агитационную кампанию. По всему округу стоят яркие кубы с броскими лозунгами. Яшин выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным. Критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции. Возмущен путинскими поправками в Конституцию, конечно," - сообщил Илья Яшин, отметив, что сам кандидат нигде не появляется, его фотографий нигде не найти, а на плакатах не указывается его имя.

По мнению Ильи Яшина, "двойник" - нужен "Единой России" для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. "Чтобы избиратели, которые мне симпатизируют, но не особо следят за новостями, проголосовали за знакомую фамилию - а не за кандидата, которого в итоге поддержит "Умное голосование", - написал политик. Самого Илью Яшина к выборам в Госдуму и Мосгордуму не допустили, сославшись на сотрудничество с Алексеем Навальным.

Двойники-однофамильцы в бюллетенях

Испытанная годами политтехнология - выставить против конкурента его однофамильца - в этом году особенно популярна. В Санкт-Петербурге в одном бюллетене с известным политиком Борисом Вишневским (партия  "Яблоко") будут еще двое Вишневских. Как выяснили журналисты, один из них специально сменил имя и фамилию с "Виктор Быков" на "Борис Вишневский" прямо перед выдвижением от партии "Зеленые".

Ранее на этой неделе горизбирком Санкт-Петербурга отклонил жалобы Вишневского о том, что в бюллетенях еще двух кандидатов с таким же именем должны быть указаны их прежние имена и фамилии. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, назвала выдвижение на выборы двойников Вишневского "издевательством", "безобразием" и "позорищем", призвав их снять свои кандидатуры с выборов.

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    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Оппозиционным кандидатам в России выставляют двойников (25.08.2021)

 

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