Илья Яшин нашел своего "двойника" на выборах в Госдуму РФ

Российский оппозиционный политик Илья Яшин обнаружил, что у него появился "двойник" - Алексей Яшин, которого выдвинула "Партия роста" на выборы в Государственную думу в Перовском округе на востоке Москвы. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Кандидат ведет активную агитационную кампанию. По всему округу стоят яркие кубы с броскими лозунгами. Яшин выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным. Критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции. Возмущен путинскими поправками в Конституцию, конечно," - сообщил Илья Яшин, отметив, что сам кандидат нигде не появляется, его фотографий нигде не найти, а на плакатах не указывается его имя.

По мнению Ильи Яшина, "двойник" - нужен "Единой России" для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. "Чтобы избиратели, которые мне симпатизируют, но не особо следят за новостями, проголосовали за знакомую фамилию - а не за кандидата, которого в итоге поддержит "Умное голосование", - написал политик. Самого Илью Яшина к выборам в Госдуму и Мосгордуму не допустили, сославшись на сотрудничество с Алексеем Навальным.

Двойники-однофамильцы в бюллетенях

Испытанная годами политтехнология - выставить против конкурента его однофамильца - в этом году особенно популярна. В Санкт-Петербурге в одном бюллетене с известным политиком Борисом Вишневским (партия "Яблоко") будут еще двое Вишневских. Как выяснили журналисты, один из них специально сменил имя и фамилию с "Виктор Быков" на "Борис Вишневский" прямо перед выдвижением от партии "Зеленые".

Ранее на этой неделе горизбирком Санкт-Петербурга отклонил жалобы Вишневского о том, что в бюллетенях еще двух кандидатов с таким же именем должны быть указаны их прежние имена и фамилии. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, назвала выдвижение на выборы двойников Вишневского "издевательством", "безобразием" и "позорищем", призвав их снять свои кандидатуры с выборов.

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