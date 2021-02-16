Игрушки Путина и зубы Лукашенко - на карнавале в Кельне (фото)

Кельн • На этой неделе в так называемый "бабий четверг", 24 февраля, в Рейнской области в Германии начинается сезон уличного карнавала. Отмечать будут шесть дней. В официально разрешенных местах проведения народного праздника должны будут соблюдаться ограничения и правила, действующие во время пандемии. То есть нужны будут свежие негативные тесты на коронавирус, прививочные сертификаты и так далее. В Кельне, одном из главных городов Рейнского карнавала, основное шутовское мероприятие, которое в прошлом году вообще не проводилось, состоится не в центре города, а на здешнем футбольном стадионе.

Речь идет о традиционном шествии в так называемый "бешеный (или безумный) понедельник" - 28 февраля. Обычно посмотреть на процессию, в которой участвуют многие тысячи членов карнавальных сообществ, собираются сотни тысяч зрителей. На этот раз количество зрителей и участников ограничено, но со стадиона будет, конечно же, вестись телевизионная трансляция.

Карнавальная сатира во время пандемии

Из года в год особый интерес во время процессий в "бешеный понедельник" всегда вызывают сатирические композиции, которые провозят по городу. Так как в 2022 году шествие перенесено на стадион, сами повозки на несколько дней установят на улицах и площадях для всеобщего обозрения. Работа над ними уже почти завершена. Во вторник, 22 февраля, результаты представили прессе.

Что на этот раз приготовили авторы кельнской карнавальной сатиры, смотрите в нашей фотогалерее в начале страницы. Ниже можно можно увидеть ретроспективу - как шутили над Ангелой Меркель (Angela Merkel) еще до прихода к власти и потом в долгие годы только что завершившегося канцлерства.

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