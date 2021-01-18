Ходорковский ждет от Запада санкций против коррупционеров из России

Бывший глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский призвал страны Запада ввести санкции в отношении россиян, участвующих в коррупционных сделках во всем мире. Западу необходимо действовать, а не рассуждать, если он хочет иметь возможность оказывать влияние на Кремль после ареста оппозиционного политика Алексея Навального, заявил Ходорковский в интервью информагентству Reuters, опубликованном в понедельник, 18 января. По его мнению, такие санкции будут более действенными, чем возможные меры в отношении строящегося газопровода "Северный поток - 2".

Президент РФ Владимир Путин с помощью задержания Навального стремится продемонстрировать обществу свою власть", отметил Ходорковский. По его мнению, "путинский режим движется к тоталитарным методам давления на общество". Экс-совладелец ЮКОСа не исключил, что суд приговорит оппозиционного политика к 10 годам лишения свободы.

Задержание Навального в Шереметьево после возвращения в Россию

Алексей Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Местонахождение политика оставалось неизвестным на протяжении нескольких часов после задержания. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начинают подготовку к митингам 23 января.

Смотрите также: