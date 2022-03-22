Ходорковский призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной

Живущий в изгнании российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал страны Запада ввести бесполетную зону над Украиной. Как именно это будет реализовано, должны решить военные эксперты, но без бесполетной зоны ничего не получится, заявил Ходорковский в Берлине в среду, 23 марта. Опасения НАТО, что этот шаг втянет ее в войну с Россией, он назвал глупостью сообщает агентство dpa.

По мнению Михаила Ходорковского, переговоры, которые главы западных государств ведут с президентом России Владимиром Путиным, ни к чему не приведут. Путин - "мафиози", передала переводчица слова экс-главы ЮКОСа, который придерживается мнения, что переговоры Украины с Россией в данный момент тоже бессмысленны.

Единственным решающим фактором Ходорковский считает развитие ситуации на поле боя. Запад должен понять, что Путин не остановится на Украине, если его там не остановят, указал он, подчеркнув, что следующим шагом может стать столкновение с одной из стран НАТО.

"Путин должен понять, что ему могут сломать нос"

"Речами это не остановишь, - уверен Ходорковский. - Путин должен понять, что не только он может кому-то сломать нос, но и ему нос могут переломать. И только когда у него будет сломан нос, с ним можно будет говорить".

По словам бывшего владельца ЮКОСа - крупнейшей нефтяной компании России, неспособность остановить немецких нацистов в 1938 году дорого обошлась Европе, теперь же эта ошибка повторяется точно по той же схеме.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 22.03.2022 Житель Киева закрывает прозрачной пленкой выбитые окна в своей квартире. Также в фотохронике войны в Украине от 22 марта - в бундестаге почтили память Бориса Романченко, снимки из Харькова, Киева, Одессы и европейских стран, принимающих беженцев.

Война в Украине - 22.03.2022 Борис Романченко прошел через четыре нацистских концентрационных лагеря - Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. 96-летний харьковчанин погиб 21 марта, когда в дом, где он жил, попал российский снаряд. Этот снимок сделан в 2011 году в годовщину освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд.

Война в Украине - 22.03.2022 Утром 22 марта в берлинском Рейхстаге депутаты бундестага Германии и члены федерального правительства почтили память погибшего минутой молчания. Борис Романченко был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора, с 1990-х годов регулярно приезжал на памятные мероприятия на территории бывшего концлагеря около города Веймар.

Война в Украине - 22.03.2022 Горящие здания в городе Ирпень. Спутниковая фотография, 21 марта. По данным украинских военных, российские войска в начале этой недели остановлены в Киевской области и ждут резервы. Перед украинскими силами поставлена задача не допустить перехода протекающей здесь реки противником.

Война в Украине - 22.03.2022 Полуразрушенное здание в Новокодакском районе города Днепр, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Разрушенная квартира в одном из жилых домов Киева, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Разбитый китайский фарфор в киевской квартире после обстрела жилого района, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Противотанковая баррикада в Киеве. Столица Украины готова к обороне, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Владимир Зеленский 22 марта выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Италии. Президент Украины, в частности, призвал Италию не быть "курортом для убийц": "Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует".

Война в Украине - 22.03.2022 Харьков продолжает подвергаться ракетным и артиллерийским обстрелам российских войск. Повреждения в городе уже получили около тысячи зданий. Погибших людей доставляют в городской морг, сотрудники которого устанавливают личности погибших или собирают необходимые данные и материалы, чтобы сделать это позже.

Война в Украине - 22.03.2022 По данным регионального управления полиции, только за первые двадцать дней войны в городе Харьков и Харьковской области погибли 234 мирных жителя, из них 13 детей. Число жертв увеличивается.

Война в Украине - 22.03.2022 Следующей целью российских войск может стать Одесса. Один из первых домов, получивших повреждения в окрестностях этого города, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Жители и защитники Одессы продолжают укреплять оборону, 21 марта. Мешки с песком идут на возведение баррикад.

Война в Украине - 22.03.2022 Изготовление стальных нагрудников из металлолома в городе Запорожье, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Письма любви и поддержки от детей в Шотландии, желающих принять участие в акции солидарности с беженцами из Украины. Дамфрис, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Добровольцы в городе Дрогобыч Львовской области Украины помогают защитникам страны - дружно лепят для солдат вареники.

Война в Украине - 22.03.2022 Хорошо знакомый многим процесс производства традиционного блюда - в здании местного театра. Дрогобыч, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Так выглядит внутренний двор театра в городе Дрогобыч, где тоже готовят еду для военных. Сам театр стал местом встречи людей в это трудное время - в том числе беженцев из других регионов страны.

Война в Украине - 22.03.2022 Железнодорожный вокзал во Львове, через который многие беженцы из охваченных боевыми действиями регионов страны отправляются дальше в Польшу или другие страны Европы.

Война в Украине - 22.03.2022 На вокзале в польском городе Пшемысль, 22 марта. По данным ООН с начала войны Украину уже покинуло свыше 3,5 миллиона человек. В Германию сейчас ежедневно прибывает от 12 до 15 тысяч беженцев из этой страны. Автор: Николай Пермяков

