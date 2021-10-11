ХДС переизберет все руководство партии

Входящий в правящую в Германии коалицию Христианско-демократический союз (ХДС) до наступления 2022 года ожидает смена партийного руководства. Такое решение было единогласно принято на заседании президиума и федерального правления партии, сообщил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в понедельник, 11 октября.
Он особо выделил необходимость расширить участие рядовых членов партии в этом процессе. Так, 30 октября состоится встреча районных ассоциаций ХДС. Ее участникам предстоит определить, будет ли проводиться опрос членов партии касательно руководства политической силы. 2 ноября пройдет очередное заседание президиума и федерального правления. Пока неизвестно, состоится ли съезд ХДС уже в декабре или лишь в январе. До тех пор процессом будет руководить действующий председатель ХДС Армин Лашет (Armin Laschet).
Ряд ведущих политиков ХДС ранее призвали провести среди однопартийцев опрос о будущем руководстве политической силы. Устав ХДС допускает такой опрос, который, однако его результаты не имеют обязательной силы на решающем партийном съезде. В то же время некоторые члены ХДС считают подобный опрос проблематичным, указывая на угрозу дальнейшего раскола в партии.
Правящий блок уступил социал-демократам на выборах
Дебаты о необходимости смены руководства начались после слабых результатов блока ХДС/ХСС на федеральных выборах. Блок партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза занял второе место с 24,1 процента голосов, уступив Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента.
Цимиак отметил, что понимает "разочарование и гнев" депутатов, которые, несмотря на активную предвыборную кампанию, не прошли в бундестаг. Анализ ошибок будет максимально жестким, подчеркнул генеральный секретарь партии. По его словам, "все темы должны оказаться на столе".
Вероятные претенденты на пост главы ХДС
Возможными претендентами на пост главы партии являются вице-председатель Экономического совета ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан Jens Spahn, председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) и вице-председатель парламентской фракции в бундестаге Карстен Линнеман (Carsten Linnemann).
Еще один потенциальный кандидат - премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) - отказался от возможного руководства партией. Гюнтер намерен помочь в реорганизации партии, находясь "не на передовой", привело его слова издание Die Welt. В то же время премьер Шлезвиг-Гольштейна указал, что в дебатах о реорганизации ХДС всегда играют роль только мужчины, и выразил недовольство этим.
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Автор: Александра Елкина