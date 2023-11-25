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ХАМАС откладывает освобождение второй группы заложников

Александра Иванова
25 ноября 2023 г.

Боевики ХАМАС утверждают, что Израиль "не придерживается оговоренных стандартов", и требуют доставки гуманитарной помощи на север сектора Газа.

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Портреты заложников террористической организации ХАМАС в Тель-Авиве
Портреты заложников ХАМАС в Тель-АвивеФото: Middle East Images/AFP/Getty Images

Освобождение второй группы заложников, захваченных боевиками террористической организации ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября, откладывается. Об этом заявили представители военного крыла ХАМАС в субботу, 25 ноября, потребовав, чтобы Израиль сначала пропустил на север сектора Газа грузовики с гуманитарной помощью.

Данные о том, что заложники еще не были переданы гуманитарной организации Красный Крест, вечером 25 ноября официально подтвердила и израильская сторона.

Была ли передача гуманитарных грузов в северную часть сектора Газа частью соглашения по освобождению заложников, заключенного между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, неясно, констатирует агентство dpa. Израильская сторона в связи со сделкой несколько раз говорила о доставке гуманитарных грузов на юг сектора Газа, напоминают журналисты.

Со своей стороны, боевики ХАМАС обвиняют Израиль в том, что при освобождении заложников тот "не придерживается оговоренных стандартов". Израильская сторона отрицает нарушения в исполнении договоренностей.

Освобождение первой группы заложников ХАМАС

Ранее сообщалось, что Израиль получил список заложников, которых террористическая организация ХАМАС планировала освободить 25 ноября. В списке было 14 человек. Информацию о планируемом обмене 14 израильтян на 42 палестинцев также подтвердили египетские официальные лица, пишут агентства Reuters и AP.

Накануне боевики ХАМАС в рамках соглашения о временном прекращении огня отпустили из плена 13 израильских женщин и детей.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

ХАМАС выпускает заложников, Израиль - заключенных

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