Хакеры получили доступ к документам фонда "Свободная Россия"

Хакеры, предположительно связанные с Кремлем, получили доступ к внутренним документам фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), который был основан в США российскими эмигрантами и выступает против политики Кремля. Об утечке документов представители фонда сообщили в пятницу, 6 сентября.

Согласно предварительным данным Free Russia Foundation, атака была проведена с помощью фишинга, а за ней стоит хакерская группировка Coldriver. "Свободной России" еще предстоит оценить масштаб и характер утечки, но "от действий хакеров пострадали десятки организаций, у которых была похищена переписка, включая отчёты о грантах и внутренние документы", пишут представители фонда.

По их мнению, задачей хакеров было "создать предлог для новой волны репрессий в отношении продемократически настроенных россиян", выступающих против войны РФ с Украиной.

"Каждый, кто выступает против Путина и его диктатуры - в нашей команде или в других правозащитных или оппозиционных политических структурах, - ежедневно сталкивается с риском. И это касается не только организаций, но и частных лиц - тех, кто расклеивает антивоенные листовки, проводит одиночные пикеты или заявляет о своей антивоенной позиции в социальных сетях", - указали в фонде.

За несколько дней до этого в одном из Telegram-каналов были опубликованы документы, предположительно связанные с деятельностью фонда. По заявлению оставшихся анонимными авторов публикаций, в их распоряжении оказались документы фонда общим размером более 13 гигабайт, а также 2500 цепочек писем Free Russia Foundation. Свою мотивацию авторы публикаций не объяснили.

"Свободная Россия" руководила "фабрикой эльфов"

Фонд "Свободная Россия" - некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году. Согласно данным на сайте фонда, он реализовывает проекты в поддержку российских продемократических движений, косвенно оказывает помощь российским и украинским политическим заключенным, российским эмигрантам, а также реализует проекты в сфере борьбы с пропагандой. Одну из руководящих должностей в фонде занимает Евгения Кара-Мурза - жена российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. В России организация признана "экстремистской".

В конце 2023 года фонд привлек внимание общественности из-за публикации данных о так называемой "фабрике эльфов", или "легионе эльфов" - инициативе, в ходе которой сеть комментаторов за вознаграждение распространяла в социальных сетях антикремлевскую пропаганду.

Директор центра стратегических коммуникаций фонда Егор Куроптев признал причастность "Свободной России" к созданию "фабрики эльфов". По его словам, название инициативе выбрали участвовавшие в ней активисты по аналогии с прокремлевской "фабрикой троллей" Евгения Пригожина. По данным представителей Free Russia Foundation, "эльфы" ежемесячно оставляли в соцсетях около 160 тысяч комментариев с критикой российских властей.

В феврале 2024 года Куроптев заявил об ограничении деятельности "фабрики эльфов". По его словам, у фонда закончилось финансирование, выделенное на инициативу, но "малая часть проекта работу продолжит".

Coldriver - хакеры, среди которых числится офицер ФСБ

Хакерская группировка Coldriver, которую обвиняют в атаке на "Свободную Россию", также известна под названиями "группа Каллисто" (Callisto Group), Dansing Salome, Seaborgium, Star Blizzard, и TA446. Она попадала в поле зрения СМИ в ноябре 2023 года, когда власти США и Великобритании ввели персональные санкции против двух граждан РФ, обвинив их в причастности к ряду хакерских атак, совершенных в 2019 годус целью повлиять на выборы в Великобритании.

Под санкции подпали офицер Центра информационной безопасности ("18-й центр") ФСБ Руслан Перетятько, а также россиянин Андрей Коринец, место работы которого не называлось. Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая позволила бы установить местонахождение обоих мужчин, а также их сообщников. По данным издания The Insider, к кампании по вмешательству в выборы также были причастны сотрудники российского Центра радиоэлектронной разведки на средствах связи, известного как "16-й центр" (в/ч № 71330).