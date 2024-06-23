Экс-глава "фабрики троллей" Пригожина задержан в Петербурге

Задержание Ильи Горбунова и медиаменеджера Кирилла Метелева произошло в годовщину начала марша Евгения Пригожина на Москву.

Бывший топ-менеджер связанного с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Илья Горбунов и главный редактор "Конкретно.ру" Кирилл Метелев задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Собеседник газеты "Известия" отметил, что их задержание никак не связано с Пригожиным. Кроме того, источник уточнил, что Горбунова уже арестовали.

По данным "Фонтанки" , Горбунову и Метелеву вменяют статью о вымогательстве. По версии следствия, медиаменеджеры вымогали деньги у экс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Он занимает должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга.

Горбунова арестовали в качестве подозреваемого по делу о махинациях с иностранной валютой, указывает издание 78.ru .

Горбунов, Метелин и Малькевич работали на Пригожина

Илья Горбунов работал в "Комсомольской правде" и агентстве РИА "Новости". В 2019 году он возглавил медиагруппу "Патриот", а в 2020 году начал руководить "фабрикой троллей" и Telegram-каналами медиаимперии Пригожина.

Главный редактор издания "Конкретно.ру" Кирилл Метелев был соучредителем журнала частных охранных предприятий "Оперативное прикрытие" и издателем газеты "Версия в Питере". По данным "Фонтанки", он мог иметь отношение к проектам, связанным с Пригожиным.

Малькевич в 2020-2023 годах возглавлял телеканал "Санкт-Петербург". До этого он руководил сайтом USA Really - дочерним проектом "Федерального агентства новостей", которое входило в медиагруппу "Патриот" Пригожина. После начала войны в Украине Малькевич принимал активное участие в создании телеканалов на оккупированных территориях.