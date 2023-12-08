Кибератаки: США и Британия наложили санкции за двух россиян

Один из граждан РФ, против которых США и Великобритания ввели санкции, - офицер ФСБ. Место работы второго в обвинительном заключении не указывается.

Власти США и Великобритании ввели санкции против двух россиян, которых обвиняют в проведении кампании по взлому компьютерных сетей в разных странах. Как сообщило министерство юстиции в Вашингтоне в четверг, 7 декабря, группа хакеров, взломав компьютеры в США, Великобритании и других странах - членах НАТО и Украине, похитила информацию, которая была использована в "операциях по оказанию злонамеренного иностранного влияния", чтобы повлиять на выборы в Великобритании в 2019 году.

Большое федеральное жюри в Сан-Франциско вынесло обвинительное заключение в отношении офицера Центра информационной безопасности ("18-й центр") ФСБ Руслана Перетятько, а также Андрея Коринца. По данным издания The Insider, к глобальной кампании по компьютерному вторжению также причастны сотрудники Центра радиоэлектронной разведки на средствах связи, известного как "16-й центр" (в/ч № 71330). Согласно данным Минюста США, проживающий в Сыктывкаре гражданин России Перетятько является сотрудником ФСБ. Андрей Коринец также проживает в Республике Коми, однако место его работы не называется.

В обвинительном заключении отмечается, что так называемая хакерская "группа Каллисто" (Callisto Group), также известная как Dansing Salome, Seaborgium, Star Blizzard, Coldriver и TA446, в которую входят Перетятько и Коринец, проводит кибершпионские атаки против военнослужащих, чиновников, аналитических центров и журналистов в странах НАТО, регионах Балтии, Скандинавии и Восточной Европы.

Госдеп объявил вознаграждение

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая позволила бы установить личность или местонахождение Перетятько и Коринца, а также их сообщников.

В сообщении министерства финансов Великобритании говорится, что члены подчиняющейся ФСБ кибергруппировки, известной, помимо вышеперечисленных, также под названиями TAG-53 и BlueCharlie, "участвуют или участвовали в кибердеятельности, включая (...) подготовку целенаправленных фишинговых кампаний и связанную с ними деятельность, которая привела к несанкционированному доступу и краже конфиденциальных данных". "Эти действия подорвали или могли привести к тому, чтобы подорвать неприкосновенность, процветание и безопасность британских организаций и правительства Великобритании в целом", - указывают в Лондоне.

В британский МИД был вызван российский посол, которому выражена "глубокая обеспокоенность по поводу постоянных попыток России использовать киберпространство для вмешательства в политические и демократические процессы в Великобритании и за ее пределами".

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