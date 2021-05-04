 Глава МИД ФРГ призвал страны G7 продемонстрировать РФ и КНР единство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2021

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Мир

Глава МИД ФРГ призвал страны G7 продемонстрировать РФ и КНР единство

Странам "большой семерки" важно показать преимущества модели открытой экономики перед лицом Пекина и Москвы, считает министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (фото из архива)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что государствам-членам "большой семерки" необходимо продемонстрировать свое единство перед лицом России и Китая. Об этом глава германской дипломатии заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в день открытия в Великобритании саммита G7 - в пятницу, 11 июня.

"Если мы мужественно воспользуемся моментом для того, чтобы действовать сплоченно и убежденно, мы сумеем доказать, что наша модель открытой экономики и общества имеет будущее - в том числе, перед лицом Пекина и Москвы", - подчеркнул политик.

По словам Маса, для ведущих промышленных стран мира после окончания президентства Дональда Трампа в США пришла пора для нового начала. "США вернулись на международную арену. Мы, европейцы, встречаем их словами: "Welcome back! ("Добро пожаловать обратно!". - Ред.) Все это время мы никуда не уходили", - отметил он.

Основные темы саммита G7

Саммит "большой семерки" проходит с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолле. Для действующего президента США Джо Байдена участие в этом мероприятии связано с его первой официальной международной поездкой. Ожидается, что центральными темами саммита станут пандемия коронавируса, защита климата и редких видов животных, а также усиление совместной защиты общих демократических ценностей.

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    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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