Глава МИД ФРГ призвал страны G7 продемонстрировать РФ и КНР единство

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что государствам-членам "большой семерки" необходимо продемонстрировать свое единство перед лицом России и Китая. Об этом глава германской дипломатии заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в день открытия в Великобритании саммита G7 - в пятницу, 11 июня.
"Если мы мужественно воспользуемся моментом для того, чтобы действовать сплоченно и убежденно, мы сумеем доказать, что наша модель открытой экономики и общества имеет будущее - в том числе, перед лицом Пекина и Москвы", - подчеркнул политик.
По словам Маса, для ведущих промышленных стран мира после окончания президентства Дональда Трампа в США пришла пора для нового начала. "США вернулись на международную арену. Мы, европейцы, встречаем их словами: "Welcome back! ("Добро пожаловать обратно!". - Ред.) Все это время мы никуда не уходили", - отметил он.
Основные темы саммита G7
Саммит "большой семерки" проходит с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолле. Для действующего президента США Джо Байдена участие в этом мероприятии связано с его первой официальной международной поездкой. Ожидается, что центральными темами саммита станут пандемия коронавируса, защита климата и редких видов животных, а также усиление совместной защиты общих демократических ценностей.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Остановись, мгновенье...
Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Трамп в центре переговоров
Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Итальянский взгляд: от Трампа только прическа
А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Тон задает Макрон
"После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.
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Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?
Расслабленная атмосфера?
А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.
Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель