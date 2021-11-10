 Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных в Саратове | Новости из Германии о России | DW | 10.11.2021

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Россия

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных в Саратове

В материале проекта Gulagu.net рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными в ОТБ-1. По данным правозащитников, пытки проводили по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ.

Тюремная туберкулезная больница в Саратове

Тюремная туберкулезная больница в Саратове

Правозащитный проект Gulagu.net вечером во вторник, 9 ноября, опубликовал на своем YouTube-канале новую видеозапись о пытках заключенных в саратовской областной туберкулезной больнице (ОТБ-1).

В материале рассказывается о шести эпизодах сексуального насилия над заключенными. По словам правозащитников, в записи представлены "доказательства совершения еще более 10 тяжких насильственных преступлений и более 10 должностных преступлений сотрудников УФСИН по Саратовской области, в результате которых пыткам и унижениям подверглись люди".

В описании к видео говорится, что изнасилования и пытки заключенных совершали люди, официально трудоустроенные в больницу санитарами и завхозами, они действовали по заданию высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Все происходящее снималось на служебные видеорегистраторы, которые выдавали в отделе безопасности ОТБ-1. Отмечается, что издевательства над заключенными курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.

Публикация видеозаписей с пытками

В начале октября проект Gulagu.net начал публикацию видеозаписей с пытками, полученных от бывшего заключенного ОТБ-1, программиста Сергея Савельева. После выхода по УДО ему удалось вынести из исправительного учреждения видеоархив с пытками заключенных. Сам Савельев после публикации уехал во Францию, где попросил политическое убежище. В России он был объявлен в розыск.

После обнародования информации о пытках ФСИН уволила начальника ОТБ-1, его заместителя, а также ряд сотрудников больницы. Глава саратовского УФСИН ушел в отставку. Следственный комитет России возбудил после публикации несколько уголовных дел.

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    Автор: Елена Барышева


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