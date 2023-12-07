Греция и Турция подписали декларацию о дружбе

Стороны намерены сотрудничать в сфере туризма, торговли, энергетики, а также технологий, образования и по миграционным вопросам.

Греция и Турция намерены улучшить напряженные двусторонние отношения с помощью ряда мер, призванных укрепить взаимное доверие. Об этом договорились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Афинах в четверг, 7 декабря. По словам Мицотакиса, лидеры двух стран подписали соответствующую декларацию. Эрдоган в свою очередь сообщил, что переговоры были плодотворными, и пригласил в Мицотакиса посетить Турцию.

Греция и Турция, от имени которых в переговорах участвовали ряд министров, договорились углубить сотрудничество в сфере туризма, торговли, энергетики, а также технологий, образования и по миграционным вопросам. Кроме того, стороны поставили цель - в течение пяти лет удвоить торговый оборот до 10 млрд долларов (9,3 млрд евро).

В сфере туризма турецкие граждане смогут получать визы по упрощенной процедуре, чтобы отдыхать на десяти греческих островах, расположенных неподалеку от Турции. Для этого Греция получила разрешение в Еврокомиссии.

Серьезные разногласия между двумя странами сохраняются по вопросу территориального суверенитета в Эгейском море и прав на добычу ресурсов с его дна. Однако Мицотакис выразил надежду, что обеим странам удастся их преодолеть. А по словам Эрдогана, "нет такой проблемы, которую мы не смогли бы решить".

Стороны договорились ежегодно проводить подобные встречи, предыдущая прошла в 2016 году. После этого отношения между двумя странами резко ухудшились.

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