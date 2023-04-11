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Гражданский форум ЕС-Россия прекращает работу в РФ

Олег Соколенко
16 мин. назад

Гражданский форум ЕС-Россия объявил о прекращении сотрудничества с российскими партнерами после того, как Генпрокуратура РФ признала его "нежелательным". Организация назвала это решение антиконституционным.

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Гражданский форум ЕС-Россия отреагировал на решение генеральной прокуратуры РФ признать "нежелательной" его деятельность на территории страны. "В сложившейся ситуации у нас нет другого выхода, кроме прекращения сотрудничества с нашими партнерами в России", - написала организация в Facebook во вторник, 11 апреля.

Сотрудники форума подчеркнули, что считают принятое Генпрокуратурой решение противоречащим Конституции России и международным правовым стандартам. Кроме того, они призвали отменить законы, стигматизирующие и криминализирующие гражданское общество.

"Мы убеждены, что контакты между людьми, кооперация и сотрудничество гражданских организаций поверх всех границ могут быть исключительно желательными", - говорится в сообщении организации.

О признании форума "нежелательным" российская Генпрокуратура сообщила ранее в тот же день, 11 апреля. По версии ведомства, деятельность этой международной организации якобы направлена "на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России".

Кроме того, Генпрокуратура считает, что форум сотрудничает с лицами, признанными в России "иноагентами" и "нежелательными" организациями, а также реализует программы и проекты, направленные на дискредитацию руководства РФ. "Таким образом, деятельность указанной сетевой структуры представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - указало ведомство в пресс-релизе.

Платформа для развития гражданского общества

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году в качестве платформы для взаимодействия между российскими и европейскими неправительственными организациями - в его состав входило около 180 НПО из РФ и ЕС. Штаб-квартира организации находится в Берлине. Форум занимался облегчением визового режима, развитием гражданского общества, защитой окружающей среды и прав человека, вопросами исторической памяти и гражданского образования, указывали в организации. В феврале 2021 года  форум призывал прекратить репрессии в России.

По состоянию на 11 апреля в списке Минюста РФ числилось 80 организаций, деятельность которых объявили нежелательной на территории России. За сотрудничество с этими организациями в России предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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