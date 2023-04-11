Гражданский форум ЕС-Россия объявлен нежелательным

Генпрокуратура РФ посчитала, что форум занимается деятельностью в ущерб России. В списке российского Минюста уже 80 "нежелательных" организаций.

Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" деятельность немецкого Гражданского форума ЕС-Россия. В пресс-релизе ведомства, обнародованном во вторник, 11 апреля, говорится, что форум является структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций, и ее деятельность направлена "на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России".

Кроме того, Генпрокуратура считает, что форум сотрудничает с лицами, признанными в России "иноагентами" и "нежелательными" организациями, а также реализует программы и проекты, направленные на дискредитацию руководства РФ. "Таким образом, деятельность указанной сетевой структуры представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - указало ведомство.

По состоянию на 11 апреля в списке Минюста РФ числилось 80 организаций, деятельность которых объявили нежелательной на территории России. За сотрудничество с этими организациями в РФ предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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