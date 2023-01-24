Фонд Сахарова объявлен "нежелательной организацией" в РФ

В ведомстве утверждают, что деятельность фонда "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России.

Российские власти в понедельник, 23 января, объявили американскую неправительственную организацию The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова) "нежелательной организацией" на территории РФ.

Деятельность фонда "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", говорится в пресс-релизе, опубликованном Генпрокуратурой РФ. Каких-либо подробностей о том, чем именно занимается эта организация, в сообщении ведомства не приводится.

Сохранение наследия нобелевского лауреата

Как отмечается на сайте The Andrei Sakharov Foundation, фонд был основан в 1989 году. Он стремится сохранить интеллектуальное и научное наследие советского физика, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в России в 2015 году. Перечень организаций, чья деятельность признана на территории РФ нежелательной, ведет российский Минюст. В настоящее время список насчитывает более 70 позиций.

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