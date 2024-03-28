Говори, что венгр. Как РФ передала Венгрии пленных украинцев

В прошлом году РФ передала Венгрии 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья якобы из-за их венгерского происхождения. Двое из них рассказали DW, при каких условиях происходила передача пленных.

"Первое время я был на успокоительных", - говорит худощавый мужчина. "А я только недавно начал нормально спать", - отвечает на вопрос о самочувствии другой мужчина, высокий и коренастый. Это Иван и Андрей (имена изменены. - Ред.). Они были среди 11 украинских военнопленных, которых в июне 2023 года Россия передала Венгрии - якобы из-за их венгерского происхождения. Тем не менее у мужчин нет ни венгерских корней, ни венгерского гражданства. Они считают себя украинцами и говорят по-украински.

С Иваном и Андреем мы встречаемся в Ужгороде, в офисе местного волонтера и бывшей представительницы Уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власти Рейпаши. Мужчины просят не раскрывать их настоящие имена и другие данные, по которым их можно идентифицировать. Они впервые согласились рассказать, на каких условиях Россия передала Венгрии украинских военнопленных.

"Что рассказывать? Как нас хотели расстрелять?"

Мужчины - из Закарпатья. Иван до войны ездил в Европу на заработки, Андрей работал дальнобойщиком. Оба присоединились к ВСУ весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения. В составе разных подразделений они воевали в Луганской области и в июне 2022 года были захвачены в плен российскими военными. "Что рассказывать? Как нас хотели расстрелять?", - Андрей не хочет вспоминать о тех событиях. В конце концов, российские солдаты позвонили его матери и сообщили, что он в плену. Семья Ивана не получила никакой информации о нем.

Оба мужчины находились в Суходольской колонии, известной как место содержания украинских военнопленных на оккупированной РФ территории Луганской области. Освобожденные из плена военные неоднократно заявляли о пытках в этой колонии. По словам Андрея, в то время там были еще 500 украинских военнопленных, он посчитал их во время построения. Каждое утро в колонии начиналось с гимна России. "Периодически избивали", - коротко описывает условия в плену Андрей. По наблюдениям мужчин, там работали исключительно украинские коллаборанты.

Пленных кормили перловкой и "тюремной баландой". "Чтобы человек оставался живым", - говорит Иван. За почти год в колонии он потерял десять килограммов, Андрей - почти 30. "Я даже не надеялся на обмен", - говорит Андрей. "Это лотерея", - соглашается Иван.

Освобожденые из плена украинские военные (на переднем плане) и журналисты DW Анна Соколова-Стех и Кено Верзек, Ужгород, март 2024 года Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Говори, что ты - венгр"

Среди 500 военнопленных было шестеро мужчин родом из Закарпатья. Именно их посадили в грузовик в начале июня 2023 года, рассказывают мужчины. "Закрытые глаза, связанные руки, - вспоминает Иван. - Мы узнали друг друга по голосу". "Я думал, нас везут на убой, - добавляет Андрей. - Или в другую тюрьму. Я не думал об обмене".

Мужчины предполагают, что их возили по оккупированным РФ территориям Донецкой и Луганской областей, собирая военнопленных из других колоний. Ведь, в конце концов, в грузовике оказались еще пятеро украинских военных - тоже родом из Закарпатья.

Группу из 11 военнопленных повезли дальше. Через двое суток они поняли, что оказались в Москве. Там их допросили представители ФСБ, которые сообщили, что пленных освободят, но отвезут не в Украину, а в Венгрию. "Венгрия сказала России, что наши бабушки могли быть венгерками, поэтому они забирают своих людей", - рассказывает Иван, ссылаясь на слова российских спецслужб. В то же время, по словам мужчин, из 11 закарпатцев только один венгерского происхождения. "Но мне сказали: или ты говоришь так, как надо - что ты венгр, или неизвестно, довезут ли тебя обратно", - пожимает плечами Андрей.

"Условие - не возвращаться в Украину"

8 июня военнопленных посадили на самолет в Стамбул, а оттуда - в Будапешт. Там их встретил не назвавшийся представитель Венгрии. Мужчин поселили в гостиничном комплексе. Их не охраняли и не ограничивали в передвижении, но попросили не гулять по городу, пока они не получат статус беженцев. Кроме того, мужчинам разрешили позвонить родным и пригласить их в гости.

По словам Ивана и Андрея, представители Венгрии выдвинули бывшим пленным условие - не возвращаться в Украину до окончания войны. "Иначе - таких освобождений больше не будет", - добавляет Власта Рейпаши, которая в то время работала представительницей Уполномоченного по пропавшим без вести в Закарпатской области.

Рейпаши была знакома с родными закарпатских военных, пропавших без вести или находившихся в плену. От них она узнала о переданных Венгрии украинцах и сообщила об этом представителям государственных органов. "Они не знали, кого освободили. Они видели только информацию, опубликованную Россией и Венгрией", - говорит Рейпаши.

Первую новость о передаче украинских военнопленных опубликовала Русская православная церковь (РПЦ) вечером того же дня. В коротком сообщении отмечалось, что передача "украинских военнопленных закарпатского происхождения" состоялась "при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Волонтер и бывшая представительница Уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши, Ужгород, март 2024 Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

На следующий день, 9 июня, это подтвердил и вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Передачу украинских военнопленных другой стране он назвал "жестом Русской православной церкви в отношении Венгрии". Через несколько часов отреагировало и министерство иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что украинское правительство "не было поинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по освобождению украинских военнопленных".

"Гибридное оружие против Украины"

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен назвал передачу украинских военнопленных "заботой обо всех гражданах Венгрии и венграх". А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это было сделано в политических интересах премьера Виктора Орбана. "Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он - их единственный защитник", - прокомментировал Кулеба. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил, что передача украинских военнопленных прошла без участия венгерского правительства.

Россия использовала украинских военнопленных и венгерскую власть как "гибридное оружие против Украины и единства Запада в поддержке Украины", в комментарии DW высказался эксперт по украино-венгерским отношениям, директор "Института центрально-европейской стратегии" Дмитрий Тужанский. Кроме того, он обратил внимание на отношения между Венгрией и Россией. "Они настолько специфичны, что представляют прямую угрозу безопасности и единству ЕС и НАТО, поскольку один из формальных союзников - Венгрия - не выступает как союзник", - добавил Тужанский. DW обратилась к правительству Венгрии с перечнем вопросов по этому поводу, но пока не получила ответа.

Женевские конвенции, регулирующие, в том числе, обращение с военнопленными, предусматривают передачу пленных третьей стране, однако это должно быть с ведома и согласия страны их происхождения, в комментарии DW отметил спикер Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко. "В этом случае это условие не было соблюдено. Это была акция между страной-агрессором и Венгрией", - прокомментировал Яценко.

Монумент, посвященный военным, погибшим на российско-украинской войне, Берегово, Закарпатская область, март 2024 года Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Между Венгрией и Украиной"

Несмотря на условие с венгерской стороны, пятеро из 11 украинских военных решили вернуться домой. "Фактически между Венгрией и Украиной была только я", - говорит тогдашняя представительница Уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши. Она посоветовала бывшим военнопленным обратиться в посольство Украины в Будапеште. Посольство предоставило им документы и дипломатическую машину для сопровождения через венгерско-украинскую границу.

Сначала в Украину вернулась группа из трех военнослужащих, в которой был Иван. К концу июня домой приехали еще двое, включая Андрея. Среди них был и единственный военный венгерского происхождения. Остальные шестеро решили остаться в Венгрии, но впоследствии разъехались по другим странам Евросоюза, говорит Рейпаши.

Через месяц представитель Главного управления разведки и подчиненного ему Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Русская православная церковь готовит новую передачу украинских военнопленных из России в Венгрию. По его словам, процессом руководят спецслужбы России, но с венгерской стороной взаимодействует именно РПЦ. "Обязательным элементом участия со стороны Венгрии, по нашим данным, является этническое венгерское происхождение граждан Украины и владение венгерским языком", - прокомментировал Юсов.

Однако следующей передачи не состоялось, говорит Власта Рейпаши, которая поддерживает связь с родными военнопленных из Закарпатья.

"Мы поддерживаем Украину"

После возвращения в Украину пятерых мужчин отправили в реабилитационные центры. После лечения и отдыха их восстановили на службе. "Ну, как восстановили, - вздыхает Андрей, который продолжает службу в тылу на Закарпатье. - Меня вывели за штат. Зарплата - 500 гривен". Иван остался в штате, но сейчас он в отпуске по состоянию здоровья. Третий бывший военнопленный лечится в психиатрической больнице. Четвертый - умер от пневмонии. Пятый - вернулся на фронт.

После окончания отпуска Иван хочет уволиться со службы, чтобы ухаживать за женой с инвалидностью. Он не уверен, что останется в Украине. Говорит, что вернулся, чтобы не стать для страны предателем.

Андрей хочет жить в Украине, хоть и разочарованным тем, как сложилась его жизнь - ведь он не может ни продолжить службу с достойной оплатой, ни уволиться. Тем не менее мужчина не жалеет о возвращении в Украину, как и о решении пойти в армию. "Если мы сами пошли воевать, значит, мы поддерживаем эту страну. Я бы не изменил своего решения", - добавляет Андрей.

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