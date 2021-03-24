Госсекретарь США объяснил, почему "Северный поток - 2" - плохая идея

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайко Масу (Heiko Maas), что фирмы, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" рискуют оказаться под санкциями Вашингтона. Политики обсудили тему спорного проекта трубопровода во время заседания министров иностранных делНАТО в Брюсселе в среду, 24 марта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас

"Президент США Байден уже давно считает, что "Северный поток - 2" - плохая идея. Я подтвердил это в личном разговоре с министром иностранных дел Масом. И я четко дал понять, что фирмы, участвующие в строительстве трубопровода, рискуют оказаться под санкциями США", - отметил Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания министров НАТО, сообщает корреспондент DW.

Он также пообещал Масу, что Вашингтон будет и дальше следить за попытками завершить или сертифицировать газопровод. "И если эти попытки будут иметь место, то мы продемонстрируем решимость в применении санкций", - добавил госсекретарь.

США: "Северный поток - 2" разделяет Европу

"Этот трубопровод разделяет Европу, а также подвергает Украину и Центральную Европу угрозе манипуляции и принуждения со стороны России. Он также идет в разрез с провозглашенными Европой целями в сфере энергетической безопасности", - пояснил Блинкен.

В то же время госсекретарь США назвал встречу со своим немецким коллегой "прекрасной". Он пообещал, что разногласия по поводу "Северного потока - 2" не помешают сотрудничеству между Вашингтоном и "одним из наших ближайших союзников" Берлином по многим другим вопросам.

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