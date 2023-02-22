  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Госдума утвердила приостановку участия РФ в ДСНВ

Ольга Лебедева
17 мин. назад

Депутаты Думы единогласно одобрили законопроект о приостановке участия России в ДСНВ, внесенный Путиным. Накануне президент РФ объявил об этом в послании Федеральному собранию.

https://p.dw.com/p/4NooO

Государственная дума приняла законопроект, приостанавливающий участие РФ в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В среду, 22 февраля, депутаты единогласно поддержали документ, внесенный в тот же день президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне, выступая перед Федеральным собранием, Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ и готова провести испытания нового ядерного оружия, но сделает это только в том случае, если такое испытание проведут США. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие в нем. Другие ядерные державы работают над развитием новых видов ядерных вооружений, указал президент РФ в качестве обоснования решения. По его словам, страны Запада "открыто говорят от том, что хотят нанести нам стратегическое поражение" и при этом "лезут на наши ядерные объекты",

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - единственное еще действующее крупное соглашение по контролю над вооружениями между США и Россией. Этот договор, целью которого было воспрепятствовать расширению ядерных арсеналов стран-участниц, был подписан в 2010 году в Праге и начал действовать в 2011 году. В 2021 году, непосредственно после вступления Джо Байдена в должность президента США, договор продлили еще на пять лет - до 5 февраля 2026 года. В конце января 2023 года Вашингтон обвинил Москву в невыполнении обязательств по Договору СНВ-3.

Смотрите также:

Послание Федеральному собранию – "Заповедник", выпуск 252

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путину не хватает сил для наступления, Киев ждет оружие после Рамштайна. DW Новости (14.02.2023)

Путину не хватает сил для наступления, Киев ждет оружие после Рамштайна. DW Новости (14.02.2023)

Обстановка в Донбассе обостряется. Россия усиливает атаки. Многие западные эксперты и ряд украинских чиновников уверены, что Москва уже стартовала широкомасштабное наступление в Донбассе. Однако этот план грозит Кремлю провалом: у РФ может не хватить сил для прорыва. Между тем, западные страны продолжают обсуждать выделение Украине военной помощи.
Политика14 февраля 2023 г.33:12 мин.
external

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Михаил Ходорковский в интервью DW - об итогах Мюнхенской коференции, готовности Путина применить ядерное оружие и возможных сроках окончания войны.
Конфликты19 февраля 2023 г.10:10 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Госдумы РФ

Госдума утвердила приостановку участия РФ в ДСНВ

Политика17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура на послание Путина Федеральному собранию. В левой части картинки карикатурный президент РФ Владимир Путин, выступая с трибуны, говорит: "Бла-бла-бла-бла-бла... СНВ всё". В правой части - карикатурный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "А я бы еще жестче выразился!".

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Политика18 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Политика18 ч. назад59:26 мин.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

"Битва за ценности века". СМИ ФРГ о визите Байдена в Киев

"Битва за ценности века". СМИ ФРГ о визите Байдена в Киев

Конфликты18 ч. назад
Поднятые вверх руки разного цвета - фото, символизирующее разнообразие и толерантность

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Общество20 ч. назад
Байден и Зеленский во время встречи в Киеве

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Конфликты22 ч. назад
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время визита Байдена в Киев, 20 февраля 2023 года

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Конфликты20 февраля 2023 г.
На главную страницу